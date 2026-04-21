300 vecinos de Añaza, sin agua por una avería en la red
La previsión es que el suministro vuelva a las 16:00 horas
Una avería en la red de suministro de agua de potable en Añaza durante la mañana de este martes, 21 de abril, ha afectado a unos 300 vecinos.
Según informa el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la avería se produjo en la red principal de distribución de agua potable de la Avenida Luis Celso García Guadalupe, afectando, además de a esa calle, a las siguientes vías: Rambla Bentacayse, Rambla de Añaza y Trasera 3 Continente.
Los operarios ya trabajan en la avería, por lo que la previsión es que el suministro vuelva sobre las 16:00 horas.
El Consistorio capitalino pide disculpas por las molestias a los vecinos afectados.
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