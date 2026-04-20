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Santa Cruz de Tenerife creará una aplicación para facilitar la búsqueda de aparcamiento

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprueba la adjudicación del contrato para instalar diez paneles electrónicos en la ciudad que informarán de las plazas disponibles en los parking del centro, proyecto que incluye la puesta en marcha de una aplicación para móviles

Parking de la plaza de España.

Parking de la plaza de España. / El Día

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su Junta de Gobierno, ha aprobado este lunes, 20 de abril, la adjudicación del contrato para instalar en la ciudad los diez paneles electrónicos que informarán de las plazas disponibles en los parking de la zona centro. El proyecto incluye, además, la creación de una aplicación para dispositivos móviles cuyo objetivo será facilitar la búsqueda de aparcamiento en la ciudad.

Según informa el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, dicha aplicación proporcionará la información de disponibilidad de plazas en tiempo real, indicará la ruta hacia el estacionamiento más cercano, y mostrará tarifas y horarios. Asimismo, se contemplr la posibilidad de integrar sistemas de pago.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Kapsch Trafficcom Transportation SAU, por un importe de 435.186,57 euros. Ésta tendrá un plazo de seis meses para poner en marcha todo este nuevo sistema. La intención del área de Movilidad, que dirige Evelyn Alonso (CC), era que la iniciativa arrancara en verano, ya que la Mesa de Contratación de la licitación eligió a la adjuditaria en febrero, pero, finalmente, esta previsión no se podrá cumplir. Según explica Alonso, hasta ahora no se había dispuesto del documento contable para poder aprobar la licitación. La previsión es que todo esté listo antes de que acabe el año.

Un terraplén con aparcamientos en El Cardonal.

Un terraplén con aparcamientos en El Cardonal. / El Día

En concreto, el contrato consiste en la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de información de la oferta de aparcamiento en el municipio. Esta actuación, destaca el alcalde, permitirá ofrecer información en tiempo real sobre la disponibilidad de plazas en aparcamientos tanto públicos como privados. Asegura que la medida contribuirá a la reducción de la congestión del tráfico y facilitará el acceso a los estacionamientos, mejorando la movilidad tanto de los residentes como de las personas que visitan el municipio.

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La puesta en marcha de este sistema contempla la instalación de diez paneles electrónicos de información variable en "puntos estratégicos de la ciudad", principalmente, en las entradas al centro de Santa Cruz, así como en vías de conexión con los barrios periféricos. También incorporará otros paneles internos de refuerzo en los principales ejes de comunicación.

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