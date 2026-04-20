Novedades de las Fiestas de Mayo: Pasión Vega actuará en la gala adulta; el jueves 23 salen a la venta las mesas del baile de mago

Con su propia banda sonora, ‘¡Ay, Santa Cruz!’, a cargo de Víctor Estánico en el timple y Jorge Estévez en el teclado, la Sala García Sanabria del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acogió la presentación de la programación de las Fiestas de Mayo, que este año alcanzan una duración de mes y medio y registran un récord de participación.

Inicio de las fiestas

“Comienzan las fiestas de las flores”, sentenció el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien recordó que se cumplen 532 años de la fundación de la capital, evocando tradiciones que han pasado de generación en generación, desde Gorgorito hasta la exposición de flores y plazas en el parque García Sanabria o el primer baile de magos celebrado en el teatro Guimerá en 1935. Unas fiestas que se prolongarán hasta el 30 de mayo, en una ciudad donde, como destacó, “solo en Santa Cruz se hace el Carnaval de día”.

Junto al pregón, Bermúdez puso en valor las tres galas para elegir a las reinas de las Fiestas de Mayo, que este año cuentan con la dirección artística de Paula Álvarez, sinónimo de éxito, y la producción de Yeray Piñero, consolidando la calidad escénica de uno de los actos más esperados del programa.

“Llega la primavera y con ella, las Fiestas de Mayo, que nos identifican como ciudad y como pueblo”, afirmó el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, quien subrayó que Santa Cruz “saca a pasear la canariedad cada mes de mayo”, en una edición que arranca con un nuevo cartel firmado por Nareme Melián.

El programa se abrirá este martes con el pregón, a las 20:00 horas, en el parque García Sanabria. A partir del viernes se sucederán las principales citas: gala adulta, elección de la romera mayor el sábado y el espectáculo de la cantera el domingo, con el romero y la romera infantil.

Programación destacada

Entre los nombres propios del cartel figura Pasión Vega, como artista de proyección nacional en la elección de la reina de mayo. La programación continuará la próxima semana con la tradicional exhibición de flores, plantas, artesanía y gastronomía, junto a la Feria del Libro, del 29 de abril al 4 de mayo, en el entorno del García Sanabria.

Los amantes del folclore tendrán su cita el 2 de mayo en La Noria, con actuaciones como la de Pepe Benavente, en la víspera del paseo por la Rambla, donde se instalarán las tradicionales cruces de flores, tanto recicladas como naturales, en distintos barrios de la capital.

La oferta musical abarca desde propuestas clásicas como el Corazón Mundial del Bolero hasta el espectáculo de Besay Pérez e Iván Quintana, bajo el título de 'Cartas a Néstor', que regresa a las fiestas de mayo, reforzando una programación diversa y para todos los públicos.

Caraballero destacó especialmente la alta participación, tanto en el número de candidatas a las galas como en los puestos de flores y plantas, reflejo del arraigo de estas celebraciones. En esta línea, Bermúdez avanzó que se habilitarán 750 mesas para el baile de magos, que podrán adquirirse a partir del 23 de mayo, a las nueve de la mañana, a través de internet.

La pregonera de esta edición, Marta González de Vega, confesó que “no sabe el honor que supuso la invitación” y adelantó que ofrecerá un pregón con toques de humor para contar lo que significa ser de Santa Cruz. “Me hace mucha ilusión que se haga el acto del pregón”, señaló, recordando además dos calles fundamentales en su vida: Méndez Núñez y El Pilar, “que forman también una cruz”.

En un guiño creativo, apuntó que “las obras están para estar en los teatros y no los teatros en obras”, y reveló que ha pedido consejo a figuras como Juan Carlos Fresnadillo, Caco Senante o Juan Cruz. Antes de concluir, expresó su satisfacción por contribuir a divulgar la canariedad.

La cita será este martes, a las 20:00 horas, en el parque García Sanabria, en el primero de los actos de unas Fiestas de Mayo que se extenderán durante mes y medio para disfrutar de Santa Cruz, su gente y su historia.