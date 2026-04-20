Nuevo vallado en un barranco de Santa Cruz de Tenerife para evitar "caídas"

Para prevenir caídas y evitar "usos indebidos", el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reforzará la seguridad en el barranco de Tahodio, entre Residencial Anaga y el barrio de La Alegría, con un nuevo vallado.

Así lo confirma el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien explica que la actuación consiste, principalmente, en la elevación de la altura de los muretes existentes. La ejecución de los trabajos, que comenzará en estos días, supondrá una inversión de casi 130.000 euros y se llevará a cabo en un plazo de tres meses.

Este vallado de protección se colocará en los laterales del barranco Tahodio, en concreto, en la la avenida José Martí y en la calle José de Zárate y Penichet. "Con esta actuación, el Consistorio pretende mejorar la seguridad peatonal en esta zona", comenta el regidor chicharrero. En ese sentido, Bermúdez destaca que el cerramiento se anclará "lo más próximo posible al borde" para evitar que la zona se utilice como asiento, "reduciendo así situaciones de riesgo".

Según el concejal de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, del PP, esta intervención responde a una demanda vecinal y a la necesidad de seguir mejorando la seguridad en espacios urbanos sensibles, como es el entorno del barranco de Tahodio. "Actuamos para prevenir riesgos y ofrecer mayor tranquilidad a quienes transitan por la zona", agrega.

Por su parte, la concejala del Distrito Anaga, la nacionalista Gladis de León, subraya que esta actuación es muy importante para los vecinos, que "llevaban tiempo solicitando mejoras en este tramo". "Con este proyecto damos respuesta a una preocupación real y mejoramos la calidad de vida en el barrio", manifiesta.

Esta medida también beneficia a los vecinos del Distrito Centro-Ifara, según comenta la edil nacionalista Purificación Dávila, pues una parte del barranco se encuentra en Residencial Anaga y la otra en el barrio de La Alegría. Precisamente, afirma Dávila, desde el distrito que dirige se empezó a trabajar en este proyecto desde el año pasado. "Pero viendo la envergadura de los trabajos, finalmente, Servicios Públicos acabó de concretar el proyecto y se asegurará todo el borde del barranco de Residencial Anaga", matiza.

Esta intervención contempla varios tramos de actuación diferenciados. En la calle José de Zárate y Penichet se intervendrá en tres tramos, que abarcan desde la gasolinera hasta el final de la vía.