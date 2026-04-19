Santa Cruz de Tenerife aprueba de forma inicial el plan que la hará más verde y «bella»

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobará hoy de manera provisional el denominado Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad (PIVB), un documento que incluye más de un centenar de acciones para que la ciudad sea más verde y «bella». Entre éstas se encuentran la peatonalización y naturalización de la Rambla de Santa Cruz, la transformación de la autovía de San Andrés (TF-11) en un corredor verde, y la creación de jardines terapéuticos en la ciudad. Tras la aprobación inicial, el plan se expondrá al público durante el plazo de un mes, periodo durante el que los ciudadanos podrán presentar alegaciones. El siguiente paso será la aprobación en el pleno.

El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que este documento establece la estrategia a seguir por parte del municipio para la próxima década, con un total de 125 acciones y soluciones «basadas en la naturaleza para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos». «Constituye una hoja de ruta integral para transformar Santa Cruz en un entorno más saludable, equitativo y resiliente, mediante soluciones basadas en la naturaleza, la mejora de la biodiversidad urbana y la adaptación al cambio climático», añade el regidor.

En este sentido, Bermúdez explica que entre los objetivos del plan destacan la mejora del estado ecológico de la ciudad, el incremento de la biodiversidad, la creación de espacios urbanos más habitables y la promoción de la salud ciudadana. «No se trata solo de aumentar las zonas verdes, sino de conectar la ciudad, mejorar su biodiversidad y aprovechar los beneficios que la naturaleza aporta a la salud, al bienestar y a la economía local», manifiesta.

El nuevo plan incluye la recuperación de solares y espacios degradados para su conversión en nuevas zonas verdes

El de Santa Cruz de Tenerife es el primer Plan de Infraestructura Verde de Canarias, según lo destaca el concejal de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP. «Nos enfrentamos a un contexto de cambio climático que hace imprescindible aumentar la presencia de árboles y zonas de sombra en la ciudad», apunta el también primer teniente de alcalde. Por ello, añade, a través de este plan, Santa Cruz aspira a ser una ciudad «más bella y saludable», incrementando en un 30% el número de árboles en los espacios públicos.

Tarife insiste en que el plan contempla un conjunto de intervenciones concretas que supondrán una «transformación visible» del paisaje urbano de Santa Cruz. Entre las acciones más destacadas, según el edil, se encuentran la naturalización y peatonalización de la Rambla de Santa Cruz, así como la transformación de la autovía de San Andrés en un corredor verde que «permita mejorar la conexión ecológica y el acceso al litoral». A estas iniciativas se suma la renaturalización de algunas otras vías, «concebidas como espacios más amables, accesibles y orientadas al peatón».

Salud física y mental

El plan también apuesta, añade Tarife, por la creación de jardines terapéuticos, «diseñados específicamente para favorecer la salud física y mental a través del contacto con la naturaleza, integrando el bienestar ciudadano como un eje central de la planificación urbana». Asimismo, se plantea la definición de una red jerarquizada de corredores verdes que conecte parques, plazas y espacios naturales, mejorando la continuidad ecológica de la ciudad. Esta estrategia se complementa con la recuperación de solares y espacios degradados para su conversión en nuevas zonas verdes.

Por otro lado, el documento impulsa soluciones innovadoras como el desarrollo de cubiertas y fachadas verdes en edificios, así como la ampliación de los huertos urbanos, que contribuyen tanto a la sostenibilidad ambiental como a la cohesión social, afirma el primer teniente de alcalde.

La capital incrementará en un 30% el número de árboles en los espacios públicos

El concejal del PPCarlos Tarife declara que el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Santa Cruz de Tenerife se alinea con las principales estrategias europeas e internacionales en materia ambiental, como la Estrategia de Infraestructura Verde de la Unión Europea, la Agenda 2030 y la normativa estatal en biodiversidad, situando a la capital chicharrera en la vanguardia de las políticas urbanas sostenibles.

«Además, contempla medidas para mejorar la conectividad entre espacios verdes, aumentar la cobertura arbórea, fomentar soluciones naturales para la gestión del agua y potenciar la implicación ciudadana», añade.

En la actualidad, el municipio chicharrero cuenta con alrededor de 23 metros cuadrados de zona verde por habitante, superando las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud), y gestiona unas 484 hectáreas de parques públicos. Esta ciudad presenta una media de dos habitantes por árbol, también por encima de la recomendación de la OMS.

En cuanto a la cobertura arbórea, Santa Cruz se sitúa entre el 18,6% y el 19,1%. La accesibilidad a zonas verdes es alta, según se indica en el diagnóstico que acompaña al Plan de Infraestructura Verde, ya que el 90% de la población vive a menos de 300 metros de un espacio verde.

El municipio cuenta con 23 metros cuadrados de zona verde por habitante y presenta una media de dos habitantes por árbol

El desarrollo de un bosque urbano resiliente frente al cambio climático constituye uno de los pilares del plan, destaca el primer teniente de alcalde, «incorporando especies adaptadas, mejorando la calidad del suelo y promoviendo una gestión eficiente del agua».

«Todo ello se complementa con medidas orientadas a mejorar el bienestar ciudadano, a través de espacios que fomenten la actividad física, la salud y el contacto con la naturaleza, incluyendo jardines terapéuticos y zonas de sombra», concluye el concejal de Sostenibilidad Ambiental.