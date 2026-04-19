Santa Cruz lamenta el fallecimiento de Elías Bacallado, concejal honorario de la ciudad

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, en nombre de toda la Corporación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Elías Bacallado Hernández, concejal honorario de la capital y figura clave en la historia reciente del municipio y de la isla de Tenerife.

Bacallado, que fuera alcalde de El Rosario durante más de dos décadas, desempeñó un papel determinante en uno de los hitos más relevantes para el desarrollo de Santa Cruz: la cesión en 1972 de una parte significativa del territorio de El Rosario a la capital tinerfeña. Gracias a aquella decisión histórica, cerca de 11.000 vecinos pasaron a formar parte de Santa Cruz, contribuyendo de forma decisiva a su crecimiento territorial y poblacional.

Bermúdez apunta que “este proceso, fruto de una decisión valiente y de gran visión de futuro, permitió que Santa Cruz ampliara sus límites y consolidara zonas que hoy conforman el distrito Suroeste, siendo clave en la configuración actual de la ciudad”.

El alcalde destaca su trayectoria como servidor público, su capacidad de diálogo institucional “y su decisiva aportación a un acuerdo que marcó un antes y un después en la historia de Santa Cruz y El Rosario, fortaleciendo los lazos entre ambos municipios”.

En reconocimiento a su compromiso y a su contribución al desarrollo de la capital, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le otorgó el título de concejal honorario, distinción que simboliza el agradecimiento permanente de la ciudad a su figura y legado. Además, da nombre a una de las calles del municipio y le fue otorgada la Medalla de Oro de la Ciudad.

La Corporación municipal traslada sus condolencias a familiares, amigos y allegados, y reconoce en Elías Bacallado a una figura imprescindible para entender la evolución contemporánea de Santa Cruz de Tenerife.