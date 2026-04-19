De «darlo todo en el coche» a aprender a cantar en Santa Cruz de Tenerife

Su vida ha cambiado. Ha pasado de «darlo todo en el coche» a recibir clases de canto cerca de casa para poder disfrutar de su gran pasión. Así lo cuenta Paula San José, de 35 años, una de las alumnas del primer taller de canto que se imparte desde hace solo una semana en la Escuela Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife, situada en el Parque Tío Pino, y que está dirigido a todas las edades. El Ayuntamiento ha incorporado, por primera vez en la historia de la escuela, esta especialidad, con la que se han superado todas las expectativas. Los chicharreros tenían ganas de aprender a cantar, pues se ha generado una lista de espera de más de un centenar de personas, ya que este primer curso cuenta con 45 plazas y cuesta sólo 22 euros.

En este clases, dirigidas por la soprano Carmen Acosta, participan alumnos de distintas edades, desde los 13 hasta los 85 años, y de diferentes profesiones y ocupaciones, como estudiantes, ingenieros o jubilados. Divididos en tres grupos, Acosta les enseña la «base técnica», a respirar y a proyectar la voz, para que puedan cantar los estilos que deseen, ya sea lírica, pop, jazz, boleros y «hasta heavy metal». Con este primer taller, que se impartirá hasta el mes de junio, el Consistorio quería comprobar si realmente esta especialidad tiene demanda en el municipio chicharrera para establecerla en la Escuela Municipal de Música de manera formal. El primer sorprendido ha sido el edil de Cultura, Santi Díaz, del PP, quien indica que, tras el éxito obtenido, su área trabajará para consolidar dicha especialidad en los siguientes cursos.

La fisioterapeuta Paula San José es una de las alumnas afortunadas que ha conseguido plaza a través del sorteo que realizó la escuela entre todos los inscritos. «Siempre me ha gustado cantar, he tenido ese gusanillo dentro, pero nunca había tenido la oportunidad de recibir clases de canto para aprender y educar la voz. Cantaba en el coche, dándolo todo, eso sí, y poco más. Me siento tan feliz por poder estar aquí. Me encantan estas clases. Ha sido una gran idea la de crear esta especialidad en la Escuela de Música de Santa Cruz», manifiesta esta ciudadana. Afirma que cantar, además, le ayuda a expresarse y a sentirse mejor.

La profesora del taller de canto de Santa Cruz ayuda a una alumna a entonar las notas musicales. / María Pisaca

David Pérez, ingeniero de Telecomunicaciones de 51 años, cuenta que cantar es una de sus pasiones y que también compone sus propios temas. «Me apasiona todo lo que tenga que ver con la música y llevaba algunos años intentando entrar en esta escuela municipal. Cuando vi que habían incluido un taller de canto, no me lo podía creer y me apunté enseguida. Estoy muy contento, pues es un placer recibir clases profesionales y poder dedicar tiempo a algo que me gusta tanto», agrega este alumno.

La clase de las cuatro de la tarde ha terminado y Víctor José Afonso, de 77 años, baja sonriendo las escaleras. Admite que su sueño siempre ha sido cantar. «Agradezco al Ayuntamiento, al concejal de Cultura, que nos estén dando esta oportunidad para aprender, para perfeccionar la voz. Las clases son estupendas, tenemos una gran maestra», añade este vecino de Santa Cruz de Tenerife y alumno del nuevo taller de canto.

En las aulas, los alumnos miran con atención a la profesora y repiten todas sus indicaciones, mientras toca el piano la artista Satomi Morimoto. Están aprendiendo a respirar mientras entonan diferentes notas musicales. La soprano Carmen Acosta también está sorprendida ante la «excelente» aceptación que ha tenido esta iniciativa, aunque al mismo tiempo entiende que hubiese tantos ciudadanos con ganas de cantar, de tener la oportunidad de poder aprender en una escuela municipal. «Cantar es una herramienta de expresión muy interesante. Nuestra voz es como nuestra huella digital y utilizarla, desarrollarla, permite un desahogo emocional muy importante, sea cual sea el estilo, ya sea el lírico, que es mi especialidad, o el canto moderno», comenta Acosta.

Clases de canto en Santa Cruz de Tenerife / María Pisaca

Esta artista, profesora del taller de canto de la Escuela Municipal de Música de Santa Cruz, aclara que para asistir a clase no es necesario saber cantar ni tener una buena voz, «solo tiene que gustarte y, eso sí, tener oído, porque si no, es muy difícil trabajar y desarrollar la voz». «Si se tiene oído, la voz se entrena, se trabaja», añade. Carmen Acosta está encantada con este taller. «Lo que estamos viviendo en estas clases es muy bonito», comenta.

Inscripción

Este taller de canto, que el área de Cultura del Ayuntamiento chicharrero quiere consolidar para los próximos cursos, se suma a las diferentes especialidades que se imparten en la Escuela Municipal de Música de Santa Cruz, la cual este año celebra su 25 aniversario. En concreto, hay diez especialidades:clarinete, flauta, guitarra, percusión, piano, saxofón, trompeta, violín, violonchelo, y música y movimiento. Para estas se ofrecen 615 plazas. La directora de la escuela, Amanda Arteaga, aprovecha para informar de que aún está el plazo abierto, hasta el 15 de mayo, para la preinscripción de alumnos de nuevo ingreso.

La escuela ofrece un total de nueve especialidades de instrumentos, como piano y violonchelo

Por las clases de instrumentos, los alumnos tienen que pagar 108 euros cada dos meses, y por las de música y movimiento, 36 también de forma bimensual. El taller de canto, que dura tres meses, cuesta 22 euros, pero si finalmente se convierte en especialidad para el próximo curso, se tendrá que establecer un precio similar al de resto de especialidades. Con respecto a los instrumentos, y según lo indica la directora de la escuela, los más solicitados son el piano, la guitarra y la percusión.

El concejal responsable del área de Cultura y la directora de la Escuela Municipal de Música animan a los ciudadanos a descubrir y disfrutar de este espacio. Asimismo, les invitan a participar en la celebración el próximo 6 de junio del día de la música en el parque García Sanabria, con motivo del 25 aniversario de la escuela. «Tendremos conciertos durante todo el día en el parque, así como diferentes actividades. También contaremos con la colaboración de la Escuela de Actores Fernando Estévez. Será, sin duda, un día apasionante», apunta Arteaga.