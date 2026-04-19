El Family Fest de Santa Cruz de Tenerife consolida su éxito con más de 3.000 asistentes en su tercera edición

La tercera edición del “Family Fest” ha confirmado su consolidación como una de las principales citas de ocio familiar en Santa Cruz de Tenerife, reuniendo a miles de asistentes en el parque Secundino Delgado, en el barrio de Salamanca, en una jornada marcada por la alta participación y el ambiente intergeneracional.

Éxito de participación

Organizado por el Ayuntamiento a través del distrito Centro-Ifara, y con la colaboración de la Asociación de Vecinos La Arboleda, el festival convirtió el espacio público en un punto de encuentro ciudadano con una programación continua de actividades para todas las edades. Hasta las 14:00 horas ya habían pasado el sábado por el recinto más de 2.000 personas, y se estima que la cifra total superó los 3.000 asistentes a lo largo de las diez horas de programación.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que el evento es “un ejemplo de cómo el espacio público puede convertirse en un punto de encuentro para la convivencia, la cultura y el disfrute en familia”, subrayando además que este tipo de iniciativas refuerzan un modelo de ciudad “abierta, dinámica y pensada para las personas”. En la misma línea, defendió que apostar por este tipo de propuestas contribuye a generar barrios más vivos, fortalecer la cohesión social y ofrecer alternativas de ocio accesible.

Modelo de ciudad

Por su parte, la concejala del distrito, Purificación Dávila, valoró la respuesta ciudadana como una muestra del interés por actividades “cercanas, accesibles y pensadas para todos”, y avanzó que desde el distrito se seguirá apostando por iniciativas que fomenten el ocio saludable, la participación y la vida comunitaria.

La programación arrancó a las 11:00 horas con un cuentacuentos de Ana Tovar, seguido de un espectáculo de magia a cargo de Xerach el Mago y un tributo musical a las guerreras K-pop. Durante la tarde, el público disfrutó de propuestas como “Las historias de mamá”, el espectáculo de animación “Alegría” y el concierto de My Band Music, que puso el cierre a la jornada.

Oferta para todos

De forma paralela, el recinto ofreció durante todo el día una amplia variedad de talleres y zonas temáticas. Entre ellas, actividades creativas como expresión artística, globoflexia, pintacaras o pompas gigantes; espacios familiares con juegos, búsqueda del tesoro y castillos hinchables; así como zonas tecnológicas con videojuegos y robótica. La oferta se completó con un área deportiva que incluía futbolín, air hockey, mini golf y ping pong LED, promoviendo el ocio activo.

Con esta tercera edición, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por la dinamización de los distritos y la promoción de actividades que potencian el uso del espacio público, la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido vecinal.