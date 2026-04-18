Toda la céntrica calle Castillo de Santa Cruz de Tenerife tendrá sombra, desde Weyler a La Candelaria

«Toda la calle Castillo tendrá sombra, desde la plaza Weyler hasta la plaza de la Candelaria». Así lo confirma el concejal de Servicios Públicos, Planificación Estratégica y Sostenibilidad Ambiental en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, del PP, quien explica que, finalmente, las lonas se podrán colocar en toda la zona comercial. El también primer teniente de alcalde recuerda que, en un principio, el Ayuntamiento chicharrero solo había obtenido permiso del Cabildo para crear sombra artificial en el tramo de Valentín Sanz. En este sentido, Tarife celebra que, «tras negociar con Patrimonio Histórico», el proyecto se pueda extender a toda la vía.

Para que esto sea posible, el Consistorio capitalino tendrá que redactar un nuevo proyecto. Precisamente, está previsto que este lunes, 20 de abril, la Junta de Gobierno Local apruebe la licitación del contrato para elaborar dicho documento. La empresa que resulte adjudicataria tendrá un plazo de diez meses para hacerlo. La previsión es que las obras para instalar las «velas de sombra» se inicien en el segundo semestre del próximo año, según indica el edil.

«De esta forma, cumplimos con el compromiso de dotar a toda la calle Castillo, una de las principales vías comerciales de Santa Cruz de Tenerife, de sombra, desde su inicio hasta su final. El camino no ha sido fácil, pues llevamos trabajando en esta iniciativa desde hace algunos años, pero, por fin, hemos logrado el objetivo», manifiesta el concejal de Servicios Públicos, Planificación Estratégica y Sostenibilidad Ambiental.

Este proyecto fue aprobado en el marco de los Presupuestos Participativos Municipales en el año 2020, pero no se había podido ejecutar porque Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife había puesto una serie de trabas. Hace solo dos meses, el Ayuntamiento informaba de que ya este año sería posible ejecutar las obras, aunque únicamente se podría instalar las lonas a la altura de Valentín Sanz.

Según apunta Tarife, el Consistorio ha seguido negociando y se ha logrado que el proyecto se ejecute tal y como estaba previsto de manera inicial, «en toda la calle».

Pavimento

Por otra parte, el primer teniente de alcalde señala que se intentará antes de que acabe el mandato elaborar una propuesta para cambiar todo el pavimento de la calle Castillo, pues «ya necesita una mejora». «Nuestra intención también era plantar árboles en esta zona comercial, pero con la instalación de lonas de sombra en toda la vía, ya no será necesario, aunque no descartamos dotarla de algún tipo de plantación», concluye el concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica.