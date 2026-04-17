Santa Cruz de Tenerife le mete mano a las aceras de la ciudad

Las aceras del municipio de Santa Cruz de Tenerife han protagonizado numerosas quejas ciudadanas debido al mal estado en el que éstas se encuentran en diferentes zonas de la ciudad. Por este motivo, y según lo anuncia el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, este año arrancará el primer Plan de Mejora y Sustitución de Aceras de la capital chicharrera.

Este plan, informa el edil, se desarrollará a través del acuerdo marco para realizar "contratos y obras exprés" en Santa Cruz, que estará operativo a partir de junio y que "nos permitirá atender demandas ciudadanas en tres meses y no en dos años, como venía siendo costumbre en el Ayuntamiento".

El también primer teniente de alcalde destaca que sólo para actuaciones relacionadas con las aceras y con el asfaltado de calles, este acuerdo marco del Consistorio chicharrero, con el que se reducirán los plazos para ejecutar obras porque se contará con una bolsa de empresas para redactar y ejecutar proyectos, contempla una inversión de 160 millones de euros en cinco años.

Aceras

Con respecto al Plan de Mejora de Aceras, Carlos Tarife detalla que este año se empezará con la intervención en un "gran tramo" de la calle Eladio Roca Salazar, en el Distrito Salud-La Salle, con un presupuesto de 141.626 euros, y en la calle José de Zérate y Penichet, en el Distrito Anaga, con una inversión también de más de 100.000 euros, así como con la renovación del pavimento del entorno de las plazas del Príncipe y El Chicharro, que supondrá una inversión de 350.000 euros.

"Éstas serán las primeras, pero vendrán muchas otras actuaciones para mejorar y sustituir las aceras de la ciudad. Nuestra intención es cambiar gran parte de las aceras de Santa Cruz", resalta el edil de Servicios Públicos, Planificación Estratégica y Sostenibilidad Ambiental. Precisamente, entre los proyectos que ya se están estudiando se encuentran las aceras de MéndezNúñezz. Explica que la sustitución de las aceras se irá realizando de manera paulatina y progresiva. Y dependiendo del lugar en el que se cambien, se optará por un modelo u otro, teniendo en cuenta las pendientes sobre todo, matiza Tarife.

El mal estado de las aceras en las calles de Santa Cruz de Tenerife ha sido denunciado ha sido denunciado por los ciudadanos en numerosas ocasiones, tanto con respecto a su suciedad como en relación a los desperfectos que presentan algunas. «Este año, los vecinos empezarán a notar los cambios. Iniciaremos la intervención por las zonas más desgastadas y deterioradas de la ciudad, tanto debido al uso como debido al paso del tiempo», asevera el concejal.

Asfaltado

Este primer Plan de Mejora de las Aceras se suma al Plan de Asfaltados que el Ayuntamiento puso en marcha en 2022. Con respecto a este último, para 2026 se prevé una inversión de más de 2,3 millones en diferentes actuaciones de asfaltado. Entre las vías en las que se intervendrá se encuentran la avenida José Martí (84.000 euros), avenida Bélgica (490.000 euros), avenida San Sebastián (272.000 euros), carril izquierdo en sentido Sur de la avenida Constitución (182.000 euros), Benito Pérez Armas (489.000 euros), Domingo Salazar Cologan (101.000 euros), Góngora (107.000 euros), entrada a Valleseco (50.000 euros) y avenida Islas Canarias (162.000 euros).

En este sentido, el concejal de Servicios Públicos aprovecha para recordar que a estas actuaciones de asfaltados se suma la ya anunciada de pavimentación y reasfaltado del Polígono de El Mayorazgo, con una inversión de más de 2,5 millones de euros, y el inicio de las obras de mejora y remodelación de la calle Santiago, con un presupuesto de casi medio millón de euros.

Alumbrado

Por otra parte, el también primer teniente de alcalde destaca que el Ayuntamiento de Santa Cruz destinará este año casi 700.000 euros a mejoras en el alumbrado de la ciudad. Se actuará en el barrio de La Salud, Almáciga, Rambla, calle Méndez Núñez, calle de El Pilar, plaza de Los Sabandeños, plaza del Príncipe, Residencial Anaga, avenida islas Canarias, plaza Amado Hernández, calle Costa y Grijalba, y Cabo Llanos, entre otras zonas.