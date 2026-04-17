Santa Cruz de Tenerife finaliza una obra estratégica para prevenir inundaciones en el distrito Suroeste

Una obra estratética para prevenir las inundaciones en Santa Cruz de Tenerife está a punto de concluir. El alcalde, José Manuel Bermúdez, junto a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, visitó este viernes las obras de recogida de aguas pluviales de la calle Punta de Anaga, en el barrio de Los Alisios, en la que pudo comprobar el avanzado estado de ejecución de una actuación clave para la seguridad hidráulica del suroeste del municipio. En la visita también estuvo presente el concejal de Obras e Infraestructuras, Javier Rivero.

José Manuel Bermúdez destacó que “se trata de una obra estratégica que viene a dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos y vecinas de esta zona, mejorando de forma significativa la protección frente a lluvias intensas y aportando mayor seguridad a los entornos residenciales”, y añadió que “esta intervención refleja el compromiso de las administraciones por anticiparse a los efectos de episodios meteorológicos adversos, cada vez más frecuentes, mediante infraestructuras eficaces y bien planificadas”.

En este sentido, el alcalde subrayó que esta actuación “no solo resuelve un problema estructural que venía afectando a estos barrios desde hace años, sino que también se integra dentro de una estrategia global de ciudad orientada a la adaptación al cambio climático y a la mejora de la resiliencia urbana”, y remarcó que “seguiremos impulsando este tipo de proyectos en colaboración con otras administraciones para garantizar la seguridad de las personas, proteger las viviendas y preservar el espacio público ante fenómenos meteorológicos cada vez más exigentes”.

Dos millones de euros

Por su parte, Rosa Dávila apuntó que “desde el Cabildo de Tenerife hemos realizado una inversión de dos millones de euros para dar respuesta a una demanda histórica del barrio de Los Alisios y mejorar la seguridad de más de 3.200 vecinos y vecinas. Esta actuación nos permite anticiparnos a los efectos de las lluvias intensas, reforzando infraestructuras clave que protegen tanto a las personas como a sus viviendas y a los espacios públicos”.

La presidenta del Cabildo de Tenerife explicó que “estamos hablando de la obra de pluviales más importante de los últimos años en Santa Cruz, una intervención estratégica que actúa en un punto crítico y que ya ha demostrado su eficacia durante los últimos episodios de borrascas. Estas infraestructuras no eliminan completamente el riesgo, pero sí marcan una diferencia clara a la hora de evitar daños mayores y mejorar la resiliencia de nuestros barrios. Este proyecto es también un ejemplo de colaboración entre administraciones, que nos permite dar soluciones reales y eficaces a los problemas de la ciudadanía”.

El concejal de Obras e Infraestructuras y del distrito Suroeste, Javier Rivero, subrayó que “estamos en la fase final de unos trabajos de gran complejidad técnica que permitirán canalizar de forma segura las aguas pluviales y evitar riesgos en los núcleos residenciales”, y explicó que “la actuación ha requerido una ejecución muy precisa, tanto en la instalación del colector como en su integración con la red existente, garantizando así su correcto funcionamiento y durabilidad a largo plazo”.

Recta final

Las obras de recogida de aguas pluviales de la calle Punta de Anaga, en el barrio de Los Alisios, se encuentran en su recta final. Tras la ejecución del colector interceptor, los trabajos se centran actualmente en el asfaltado de la vía, última fase antes de la apertura total al tráfico prevista para finales del mes de mayo.

Trabajos

La actuación consiste en la instalación de un colector interceptor de aguas pluviales en el tramo de la calle Punta de Anaga comprendido entre la calle Simún y el punto bajo de la misma, desde donde las aguas serán derivadas hasta el cauce de Barranco Grande.

La intervención incluye además los elementos de captación necesarios para interceptar las aguas de escorrentía procedentes de la carretera TF-28, así como la red secundaria de transporte para su conexión con el colector principal.

Un momento de la visita a las obras. / E. D.

El objetivo de la obra es proteger frente a avenidas de agua a los barrios de Los Alisios 1 y Santa María del Mar, zonas especialmente expuestas cuando se producen lluvias copiosas. Una vez finalizada la actuación, las aguas pluviales que discurren desde la TF-28 hacia la parte baja de Los Alisios quedarán recogidas y canalizadas de forma segura, evitando que alcancen las zonas residenciales situadas aguas abajo.

Obras del Suroeste

Con esta intervención se completa una secuencia de obras ya ejecutadas en la zona alta del Suroeste, como las llevadas a cabo en La Gallega Vieja, Acorán y la avenida de Los Majuelos, esta última destinada a recoger las aguas procedentes de El Sobradillo. La de la calle Punta de Anaga cierra así el ciclo de actuaciones en el área, al interceptar las pluviales que bajan desde la TF-28 en dirección al mar.

Estas obras se enmarcan en el plan de escorrentías del Ayuntamiento de Santa Cruz y se suman a una larga serie de actuaciones llevadas a cabo en colaboración con el Cabildo de Tenerife. Desde 2014, ambas administraciones han invertido conjuntamente cerca de 20 millones en sistemas de recogida de agua de lluvia y encauzamiento a barrancos en distintos puntos del municipio, entre ellos La Gallega Vieja, Acorán y la avenida de Los Majuelos. La de la calle Punta de Anaga es, hasta la fecha, la más importante de todas ellas tanto por su dimensión económica como por su envergadura técnica.