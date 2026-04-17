Santa Cruz abre el debate sobre su futuro urbano

Santa Cruz de Tenerife acogerá el próximo 30 de abril la II Jornada Ciudad 360º · Innovación, comunidad y regeneración urbana, un encuentro que da continuidad a la primera edición y propone una reflexión abierta -desde el conocimiento experto y la participación ciudadana- sobre los retos urbanos actuales y, en particular, sobre el modelo de desarrollo de la capital tinerfeña.

La jornada se celebrará en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Está organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación Santa Cruz Sostenible, con la colaboración de la Fundación Moeve, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Palmetum. Nace como un espacio de encuentro para perfiles técnicos y profesionales -urbanismo, sostenibilidad, innovación o planificación- y también para la ciudadanía interesada en comprender y formarse opinión sobre las transformaciones que marcarán la ciudad en los próximos años.

Durante la mañana, entre las 8:30 y las 14:30 horas, se desarrollará un programa de ponencias y mesas de debate centrado en la regeneración urbana, la innovación aplicada a la ciudad, el papel de la comunidad y la necesidad de construir entornos más habitables, resilientes y cohesionados. La jornada contará con ponentes nacionales e internacionales de reconocido prestigio, entre ellos Jenny Andersson y Melissa Sterry, y dará a conocer experiencias de éxito como las de Bilbao, El Prat y Łódź (Polonia), para ampliar la mirada sobre cómo afrontar los procesos de transformación urbana contemporáneos.

Más allá del análisis técnico, la II Jornada Ciudad 360º pondrá el acento en generar conocimiento accesible, promover el pensamiento crítico y favorecer una opinión pública informada sobre el modelo de Santa Cruz. El encuentro se alinea con la Agenda 2030 y el ODS 11 (»Ciudades y comunidades sostenibles»), que impulsa una planificación urbana resiliente e inclusiva, y subraya la necesidad de diálogo, transparencia y participación para orientar el cambio urbano como un proceso colectivo.

Por la tarde, de 16:00 a 18:30 horas, la jornada continuará con un taller participativo de aforo reducido. Las personas asistentes trabajarán en mesas para identificar necesidades y oportunidades para crear un ecosistema regenerativo en Santa Cruz. Las conclusiones se recogerán como punto de partida para un diagnóstico compartido y para orientar los próximos pasos del proceso.

En un momento en que las ciudades concentran gran parte del consumo de recursos y de las emisiones, además de desafíos como la calidad del aire, la gestión de residuos o el efecto «isla de calor», iniciativas como Ciudad 360º buscan traducir el debate global en decisiones locales: desde la regeneración urbana y la movilidad sostenible hasta la eficiencia energética y la economía circular, con un enfoque inclusivo.

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La participación es presencial y gratuita, con inscripción previa hasta completar aforo, y también podrá seguirse vía streaming. Toda la información y el programa completo se encuentran disponibles en la web oficial: https://ciudad360.santacruzsostenible.es.