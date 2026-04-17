El primer dique flotante de Canarias llegará a Tenerife desde China el martes 21

El primer dique flotante que prestará servicio en Canarias para la reparación naval llegará a Tenerife, desde China, este martes, 21 de abril. La gigantesca plataforma se acerca a la Isla, por lo que la previsión es que ya el martes arribe al Puerto de Santa Cruz. Así lo indican fuentes del astillero Tenerife Shipyards, perteneciente al Grupo Hidramar, que señalan que el muelle flotante se instalará en el Dique del Este del Puerto chicharrero.

Esta entidad ya ha solicitado a la Autoridad Portuaria la ocupación de 1.920 metros cuadrados más de lámina de agua, lo que equivale al espacio de dos piscinas olímpicas, para el nuevo dique, en el que se podrán reparar barcos fuera del mar.

El trayecto no ha sido nada fácil, pues, en su traslado desde China hasta Santa Cruz de Tenerife, este colosal dique flotante ha tenido que esquivar piratas y el estrecho de Ormuz, debido a la guerra de Irán y Estados Unidos. Se tuvo que contratar seguridad privada con mercenarios para proteger la plataforma sobre todo de los piratas, fundamentalmente, en la travesía por la zona de Somalia.

El primer muelle flotante de Canarias, denominado Hidramar Ultra 22000, permitirá reparar «grandes» barcos en seco, es decir, fuera del agua, procediendo a su elevación en menos de 120 minutos, según lo explica Tenerife Shipyards. Este dique medirá un total de 240 metros y tendrá capacidad para elevar un máximo de 22.000 toneladas.

Desde la empresa se destaca que se trata de un proyecto estratégico para Santa Cruz de Tenerife, para la Isla y para toda Canarias, que revolucionará las reparaciones navales en el Archipiélago canario y que generará empleo, economía e innovación. Esta gigantesca plataforma fue construida en el astillero chino Huarun Dadong Dockyard, en Shanghái, tras unos 15 meses de trabajos.