Camareros y carniceros: las ofertas de empleo que puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife
Si estás desempleado o buscas cambiar de trabajo, estos dos puestos pueden interesarte
La búsqueda de empleo es un trabajo en sí mismo. Buscar ofertas, echar currículums y esperar una llamada que muchas veces nunca llega es la tónica de la mayoría de los desempleados.
Hoy en día ya no vale con acudir a los negocios preguntando si hay alguna vacante, ni tan siquiera es suficiente con inscribirte en páginas de empleo, cada vez son más las empresas que utilizan las redes sociales en busca del perfil más adecuado para su plantilla.
En esta ocasión traemos dos ofertas de empleo de negocios de Santa Cruz de Tenerife en las que se busca camarero y carnicero.
La Verdulería busca un camarero
El restaurante La Verdulería (calle Santiago 4) necesita cubrir un puesto de camarero para su servicio de sala. Se trata de una oferta para 15 horas semanales, a desarrollar los lunes y sábados.
Es imprescindible tener experiencia en un puesto similar y se valora, además, la formación específica en el área. Si crees que puedes cubrir este puesto, envía tu currículum a restaurantelaverduleria@gmail.com.
Cárnicas Dalomar necesita carnicero
La segunda oferta que te presentamos es la de Cárnicas Dalomar (calle Martín, 75). En este caso, la compañía solicita carnicero con experiencia.
En caso de estar interesado, puedes llamar al 669-802-758.
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