Conoce a las veinte candidatas con ADN chicharrero a romera mayor de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife

Veinte aspirantes protagonizarán el sábado 25 de abril la gala de elección de la romera mayor de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife, el doble de cuantas participaron en el primer espectáculo de estas características que se desarrolló el pasado promovida por el concejal de Fiestas, Javier Caraballero y bajo la dirección artística, Paula Álvarez, aval de garantía, junto al productor artístico, Yeray Piñero.

Entre quienes desfilarán bajo la coreografía diseñada por Fran Romero se encuentra desde la esposa del recordado folclorista Manolo Mena, Ana del Pino Hernández; a la hija del padre de las murgas de Canarias, Elena González, o la fundadora del grupo coreográfico pionero en el Carnaval Los Bohemios, María Isabel Fernández, más conocida como Peque Quiance.

La acogida a la celebración de una gala para elegir a la romera de los mayores ha contado con una sobresaliente aceptación, hasta el punto que se inscribieron seis señora más de las veinte de cupo máximo establecido en las bases.

Damián Rodríguez es el vestidor que presenta mayor número de candidatas, con siete representantes, seguido de Texenery Moreno, ambos herederos del buen hacer de la recordada Lali Sierra; entre ambos acaparan más de la mitad de los trajes que desfilarán en la gala de los mayores.

Estas son las protagonistas de la velada.

1. Doris García Suárez

Vestimenta: Traje de mujer de Chasna

Vestida por: Texenery Moreno

Representa a: Asociación Cultural Educarnaval

2. Flora Fernández Cabrera

Vestimenta: Vendimiadora del Norte

Vestida por: El propio grupo

Representa a: Copile Asociación de Familias Adoptivas, Acogedoras y Colaboradoras de Canarias

3. Nieves María Hernández Rodríguez

Vestimenta: Mujer de Tenerife finales del siglo XIX, principios del XX

Vestida por: José Ángel Ramos

Representa a: Dirección General de Mayores y Participación Activa

4. María Josefa González Trujillo

Vestimenta: Mujer del Hierro

Vestida por: Francisco Tacoronte

Representa a: AA.VV. y ONG Ábora

5. Carmen Rosa Ventura Ramos

Vestimenta: Mujer de La Victoria según lámina de Alfred Diston

Vestida por: Damián Rodríguez Noda

Representa a: Asociación Musical Raíces de Anaga

6. María Concepción Zamorin Fernández

Vestimenta: Manto y saya de Tenerife

Vestida por: Damián Rodríguez Noda

Representa a: Asociación Músico Cultural Masa Coral Tinerfeña

7. Marta González López

Vestimenta: Campesina de Tenerife de final del siglo XVIII, principios del siglo XIX

Vestida por: Damián Rodríguez Noda

Representa a: Asociación Cultural Folclórica Jariguo

8. Juana María Hernández Díaz

Vestimenta: Mujer de Icod del Alto

Vestida por: Carlos Domínguez

Representa a: Asociación de Mayores y Agrupación Folklórica Santo Ángel

9. Claudia Candelaria Campos Herrera

Vestimenta: Mujer de La Palma

Vestida por: Taller de Confección Tanco y Orígenes

Representa a: AA. VV. Guacimara de La Gallega

10. María Elena González Ramírez

Vestimenta: Mujer del Miradero según Alfred Diston

Vestida por: Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S.L.

Representa a: Asociación Aula de Cultura del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

11. María del Carmen Montserrat Marichal Fariña

Vestimenta: Mujer de Lanzarote en traje de domingo o fiestas

Vestida por: Damián Rodríguez Noda

Representa a: Asociación Músico Cultural Bienmesabe

12. Alicia Castro González

Vestimenta: Mujer de Icod del Alto según Alfred Diston de 1824

Vestida por: Texenery Moreno

Representa a: Asociación Cultural Murga Diablos Locos

13. Juani de la Cruz Medina

Vestimenta: Mujer de La Palma en traje de domingo o fiesta

Vestida por: Damián Rodríguez Noda

Representa a: Asociación Músico Cultural Chaxiraxi

14. María Mercedes Pérez Llarena

Vestimenta: Campesina de Lanzarote

Vestida por: Francisco Santana

Representa a: Asociación Cultural Grupo Folklórico Los Campitos

15. María Ascención González Martín

Vestimenta: Vendimiadora del Norte

Vestida por: Texenery Moreno

Representa a: Asociación de Vecinos Los Campitos

16. Candelaria Catalina Felipe Hernández

Vestimenta: Transición de Tenerife

Vestida por: Mayte García

Representa a: Asociación Cultural Farutes del Atlántico

17. Ana María Gómez Aguiar

Vestimenta: Mujer de Lanzarote en traje de diario

Vestida por: Alexis Hernández

Representa a: Asociación de Vecinos 17 de Marzo

18. Ana del Pino Hernández Navarro

Vestimenta: Mujer de Agache en traje de domingo siglo XX, del Escobonal de Güímar

Vestida por: Lourdes Plasencia González

Representa a: Asociación Cultural Infantil El Cabito

19. María Isabel Fernández Portas

Vestimenta: Mujer de Santa Cruz en traje de diario

Vestida por: Damián Rodríguez Noda

Representa a: Asociación Cultural Los Bohemios

20. María Ángeles Santos Ramos

Vestimenta: Mujer del Hierro

Vestida por: Taller de Confección Tanco y Orígenes

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Representa a: Asociación Folclórica Orígenes Isleños