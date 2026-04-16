Conoce a las veinte candidatas con ADN chicharrero a romera mayor de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife
La gala se desarrollará el sábado 25 de abril en la plaza de la Candelaria; entre las participantes, la esposa de Manolo Mena, la hija del padre de las murgas o la fundadora del grupo coreográfico pionero Los Bohemios
Veinte aspirantes protagonizarán el sábado 25 de abril la gala de elección de la romera mayor de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife, el doble de cuantas participaron en el primer espectáculo de estas características que se desarrolló el pasado promovida por el concejal de Fiestas, Javier Caraballero y bajo la dirección artística, Paula Álvarez, aval de garantía, junto al productor artístico, Yeray Piñero.
Entre quienes desfilarán bajo la coreografía diseñada por Fran Romero se encuentra desde la esposa del recordado folclorista Manolo Mena, Ana del Pino Hernández; a la hija del padre de las murgas de Canarias, Elena González, o la fundadora del grupo coreográfico pionero en el Carnaval Los Bohemios, María Isabel Fernández, más conocida como Peque Quiance.
La acogida a la celebración de una gala para elegir a la romera de los mayores ha contado con una sobresaliente aceptación, hasta el punto que se inscribieron seis señora más de las veinte de cupo máximo establecido en las bases.
Damián Rodríguez es el vestidor que presenta mayor número de candidatas, con siete representantes, seguido de Texenery Moreno, ambos herederos del buen hacer de la recordada Lali Sierra; entre ambos acaparan más de la mitad de los trajes que desfilarán en la gala de los mayores.
Estas son las protagonistas de la velada.
1. Doris García Suárez
Vestimenta: Traje de mujer de Chasna
Vestida por: Texenery Moreno
Representa a: Asociación Cultural Educarnaval
2. Flora Fernández Cabrera
Vestimenta: Vendimiadora del Norte
Vestida por: El propio grupo
Representa a: Copile Asociación de Familias Adoptivas, Acogedoras y Colaboradoras de Canarias
3. Nieves María Hernández Rodríguez
Vestimenta: Mujer de Tenerife finales del siglo XIX, principios del XX
Vestida por: José Ángel Ramos
Representa a: Dirección General de Mayores y Participación Activa
4. María Josefa González Trujillo
Vestimenta: Mujer del Hierro
Vestida por: Francisco Tacoronte
Representa a: AA.VV. y ONG Ábora
5. Carmen Rosa Ventura Ramos
Vestimenta: Mujer de La Victoria según lámina de Alfred Diston
Vestida por: Damián Rodríguez Noda
Representa a: Asociación Musical Raíces de Anaga
6. María Concepción Zamorin Fernández
Vestimenta: Manto y saya de Tenerife
Vestida por: Damián Rodríguez Noda
Representa a: Asociación Músico Cultural Masa Coral Tinerfeña
7. Marta González López
Vestimenta: Campesina de Tenerife de final del siglo XVIII, principios del siglo XIX
Vestida por: Damián Rodríguez Noda
Representa a: Asociación Cultural Folclórica Jariguo
8. Juana María Hernández Díaz
Vestimenta: Mujer de Icod del Alto
Vestida por: Carlos Domínguez
Representa a: Asociación de Mayores y Agrupación Folklórica Santo Ángel
9. Claudia Candelaria Campos Herrera
Vestimenta: Mujer de La Palma
Vestida por: Taller de Confección Tanco y Orígenes
Representa a: AA. VV. Guacimara de La Gallega
10. María Elena González Ramírez
Vestimenta: Mujer del Miradero según Alfred Diston
Vestida por: Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S.L.
Representa a: Asociación Aula de Cultura del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
11. María del Carmen Montserrat Marichal Fariña
Vestimenta: Mujer de Lanzarote en traje de domingo o fiestas
Vestida por: Damián Rodríguez Noda
Representa a: Asociación Músico Cultural Bienmesabe
12. Alicia Castro González
Vestimenta: Mujer de Icod del Alto según Alfred Diston de 1824
Vestida por: Texenery Moreno
Representa a: Asociación Cultural Murga Diablos Locos
13. Juani de la Cruz Medina
Vestimenta: Mujer de La Palma en traje de domingo o fiesta
Vestida por: Damián Rodríguez Noda
Representa a: Asociación Músico Cultural Chaxiraxi
14. María Mercedes Pérez Llarena
Vestimenta: Campesina de Lanzarote
Vestida por: Francisco Santana
Representa a: Asociación Cultural Grupo Folklórico Los Campitos
15. María Ascención González Martín
Vestimenta: Vendimiadora del Norte
Vestida por: Texenery Moreno
Representa a: Asociación de Vecinos Los Campitos
16. Candelaria Catalina Felipe Hernández
Vestimenta: Transición de Tenerife
Vestida por: Mayte García
Representa a: Asociación Cultural Farutes del Atlántico
17. Ana María Gómez Aguiar
Vestimenta: Mujer de Lanzarote en traje de diario
Vestida por: Alexis Hernández
Representa a: Asociación de Vecinos 17 de Marzo
18. Ana del Pino Hernández Navarro
Vestimenta: Mujer de Agache en traje de domingo siglo XX, del Escobonal de Güímar
Vestida por: Lourdes Plasencia González
Representa a: Asociación Cultural Infantil El Cabito
19. María Isabel Fernández Portas
Vestimenta: Mujer de Santa Cruz en traje de diario
Vestida por: Damián Rodríguez Noda
Representa a: Asociación Cultural Los Bohemios
20. María Ángeles Santos Ramos
Vestimenta: Mujer del Hierro
Vestida por: Taller de Confección Tanco y Orígenes
Representa a: Asociación Folclórica Orígenes Isleños
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