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Santa Cruz de Tenerife enseñará a las chicharreras a defenderse

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pone en marcha talleres de defensa personal y autoprotección para mujeres

Calle Castillo de Santa Cruz de Tenerife.

Calle Castillo de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife enseñará a las chicharreras a defenderse. El Consistorio, a través del área de Seguridad, Igualdad y Diversidad Afectivo Sexual, ofrece talleres gratuitos de defensa personal y autoprotección para las vecinas del municipio mayores de 18 años.

El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que con esta iniciativa se persigue dotar a las mujeres de herramientas prácticas de autoprotección y fortalecer la confianza en distintos contextos, así como reforzar su seguridad personal.

En concreto, los talleres se desarrollarán entre finales de abril y mediados de junio en los centros comunitarios de El Sobradillo, Nuevo Obrero y Valleseco. Se llevarán a cabo sesiones semanales en horario de 10:00 a 11:30 horas, "configurando un espacio formativo accesible y cercano para las participantes".

"Este tipo de iniciativas reflejan el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad y el bienestar de las mujeres, facilitando herramientas que contribuyen a su autonomía y a la prevención de situaciones de riesgo. Seguimos avanzando en políticas públicas que sitúan a las personas en el centro y que refuerzan la convivencia y la cohesión social en nuestros barrios", apunta el regidor.

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Igualdad y Diversidad Afectivo Sexual, la nacionalista Gladis de León, explica que estos talleres están concebidos como espacios de aprendizaje donde las participantes podrán adquirir conocimientos útiles para afrontar situaciones de conflicto o posibles agresiones en distintos contextos. Asimismo, subraya que no solo se trata de aprender técnicas, sino también de ganar confianza, fortalecer la autoestima y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de posible vulnerabilidad.

El programa formativo incluye contenidos orientados a la autoprotección, la identificación de situaciones de riesgo y el desarrollo de habilidades para actuar con seguridad, "contribuyendo a que las participantes dispongan de más recursos para desenvolverse con mayor confianza en su vida cotidiana". Las inscripciones ya están disponibles a través de la web municipal (www.santacruzdetenerife.es). Las personas interesadas pueden solicitar más información en el correo electrónico igualdad@santacruzdetenerife.es.

Noticias relacionadas y más

Esta actuación se enmarca dentro del IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Santa Cruz de Tenerife 2022–2027 del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que "constituye el instrumento estratégico que define las líneas de actuación, objetivos y medidas orientadas a promover la igualdad real y a prevenir y erradicar la violencia machista en el municipio".

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