La próxima semana salen a la venta las mesas del baile de magos de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz

Las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife avanzan en su programación con uno de sus momentos más esperados: el Baile de Magos, cuyas entradas saldrán a la venta a mediados de la próxima semana.

El tradicional encuentro se celebrará, como es habitual, en el casco histórico de la capital, con epicentro en el entorno de la calle de La Noria, donde miles de personas ataviadas con vestimenta tradicional se darán cita en una noche marcada por la música, la gastronomía y la convivencia.

Aunque el Ayuntamiento aún no ha concretado el procedimiento de adquisición, se espera, como en ediciones anteriores, una alta demanda de localidades, dada la enorme popularidad de este evento dentro del calendario festivo.

Recepción oficial a las candidatas

En paralelo a los preparativos, el Ayuntamiento celebró este jueves el acto de recepción a las aspirantes a los diferentes certámenes de las fiestas, que este año alcanzan una cifra histórica de participación.

El salón de Plenos acogió la bienvenida institucional a las 85 candidatas y candidatos que optan a los títulos de Reina Adulta, Maga Infantil, Mago Infantil y Reina de los Mayores.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, acompañado por el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, destacó durante su intervención el significado de este acto dentro del programa festivo. “Es uno de los momentos más entrañables y esperados de nuestras fiestas, porque representa la ilusión, el esfuerzo y la tradición que rodean las galas de Mayo”, señaló.

Participación récord en los certámenes

El regidor puso en valor el volumen de participación registrado en esta edición: 20 aspirantes a Maga Infantil, 35 a Reina Adulta, 10 a Mago Infantil y 20 a Reina de los Mayores, cifras que, según indicó, evidencian “la buena salud de los certámenes y su arraigo en la ciudad y en las familias”.

Por su parte, el concejal de Fiestas quiso reconocer el trabajo que hay detrás de cada candidatura. “Detrás de cada aspirante hay meses de esfuerzo y dedicación”, afirmó, subrayando además que el interés creciente confirma que las fiestas “siguen despertando cada año una gran expectación”.

El acto concluyó con la tradicional entrega de ramos de flores y la fotografía oficial de grupo entre representantes municipales y participantes.

El pregón abrirá oficialmente las fiestas

El inicio oficial de las Fiestas de Mayo 2026 tendrá lugar el próximo martes 21 de abril, a las 20:30 horas, con la lectura del pregón en el Reloj de Flores del parque García Sanabria.

En esta edición, el encargo recaerá en la escritora, actriz y guionista Marta González de Vega, encargada de dar el pistoletazo de salida a un programa que volverá a tener en el Baile de Magos uno de sus grandes atractivos.

Con la inminente salida de entradas, la ciudad entra ya en la fase más intensa de preparación, en la que tradición y participación ciudadana volverán a ser protagonistas.