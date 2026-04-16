El Centro de la Cruz del Carmen se traslada a Tegueste para aliviar el tráfico de visitantes en Anaga

El futuro de la movilidad en el Parque Rural de Anaga pasa por un cambio estructural que ya comienza a tomar forma. Entre las medidas sobre la mesa, el Ayuntamiento de La Laguna plantea regular el aparcamiento en la Cruz del Carmen durante los meses de mayor afluencia, especialmente en verano, así como habilitar un servicio de lanzadera que facilite el acceso al enclave sin necesidad de vehículo privado.

Estas actuaciones se integran en una estrategia más amplia que tiene como eje principal el traslado del actual Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen a Tegueste, con el objetivo de ordenar la entrada de visitantes y reducir la presión del tráfico, especialmente el vinculado a vehículos de alquiler.

Un cambio de modelo para reducir el colapso

El anuncio se produjo en el marco de un encuentro celebrado en Casas de la Cumbre entre el Cabildo de Tenerife, representantes municipales y colectivos vecinales del macizo de Anaga. En la reunión se abordaron distintas acciones destinadas a mejorar la movilidad y dar respuesta a los problemas que genera la elevada afluencia turística.

Las soluciones, aún en fase de tramitación, podrían comenzar a aplicarse antes de final de año, previsiblemente en octubre, según avanzaron los responsables insulares. Entre ellas, destaca la reordenación del acceso al parque, que pivota sobre el traslado del punto principal de recepción de visitantes a Tegueste, lo que permitiría controlar mejor los flujos y evitar la saturación en la Cruz del Carmen.

Regulación del estacionamiento y prioridad vecinal

En paralelo, el Ayuntamiento de La Laguna trabaja en la implantación de un sistema de regulación del aparcamiento en la Cruz del Carmen, con medidas como la bonificación de estancias cortas para favorecer la rotación de vehículos. Asimismo, se estudia habilitar zonas de estacionamiento exclusivo para residentes en los caseríos, una de las principales demandas vecinales.

La posible puesta en marcha de una lanzadera desde puntos estratégicos reforzaría este modelo, reduciendo la necesidad de acceder en coche hasta las zonas más sensibles del parque.

Inversión y debate sobre la gestión

Durante el encuentro, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, defendió el esfuerzo inversor realizado en Anaga, que cifró en unos 12 millones de euros en actuaciones en marcha, al tiempo que recordó las limitaciones que impone el actual Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), pendiente de actualización.

No obstante, el debate estuvo marcado por las críticas de vecinos y empresarios, quienes reclamaron una mayor agilidad en la toma de decisiones y una adaptación del marco normativo a la realidad actual del territorio.

Próximos pasos

Desde el área de Movilidad se avanzó que la estrategia global será presentada a los vecinos en mayo, insistiendo en que cualquier medida se adoptará con consenso. Además, se prevé reforzar la presencia policial en la zona de forma permanente.

El traslado del centro de visitantes y la regulación del acceso suponen, en definitiva, un cambio de paradigma en la gestión de Anaga, orientado a compatibilizar la conservación del entorno con el uso turístico y la calidad de vida de sus residentes.