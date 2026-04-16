La demolición de la iglesia de San Gerardo permitirá 80 nuevas plazas de aparcamiento y la mejora de la plaza José Carlos Schwartz

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife avanza en el proyecto de demolición de la antigua iglesia de San Gerardo, que permitirá no solo la creación de 80 plazas de aparcamiento, sino la ejecución de un proyecto de rehabilitación integral de la zona que abarcará la céntrica plaza de José Carlos Schwartz, a mitad de camino entre la parte alta de la avenida de Venezuela y el barrio de La Salud.

El concejal de Infraestructuras y Obras, Javier Rivero, enmarca la ejecución de las nuevas 80 plazas de estacionamiento y la profunda rehabilitación del espacio público en el compromiso adquirido con los vecinos e ir más allá de la creación de aparcamientos, incluyendo una remodelación integral.

Demolición y nuevos aparcamientos

Según explicó el edil, el proyecto de demolición del antiguo templo ya se encuentra finalizado y actualmente está en fase de tramitación del informe técnico necesario para su aprobación en Junta de Gobierno. Una vez superado este trámite, el Consistorio podrá sacar a concurso la ejecución de las obras. El plan de trabajo previsto es comenzar con la zona de demolición y terminar el aparcamiento, para luego continuar con la rehabilitación de la plaza», indicó Rivero, subrayando que la prioridad municipal es disponer cuanto antes de las plazas de estacionamiento comprometidas.

La intervención, cuyo presupuesto asciende a 1.933.784,10 euros, no se limita únicamente a la creación de los aparcamientos. Tal y como recalcó el concejal, el proyecto incluye la transformación integral de la plaza José Carlos Schwartz, un espacio clave en la vida cotidiana del barrio. De ahí que el coste total se acerque a los dos millones de euros. No obstante, Rivero reconoció que existe cautela respecto a la licitación debido al contexto económico actual, marcado por el encarecimiento de materiales derivado de la situación internacional.

Plazos y estrategia municipal

En cuanto a los plazos, el proyecto contempla una duración de 12 meses desde el inicio de las obras. La estrategia municipal pasa por ejecutar primero la parte vinculada al estacionamiento, respondiendo así a una de las principales demandas vecinales, y posteriormente abordar la mejora del espacio público.

La futura plaza será completamente accesible, resolviendo las actuales barreras arquitectónicas, ya que en la actualidad los recorridos se realizan mediante escalones. Además, contará con dos zonas infantiles diferenciadas por edades —de 3 a 5 años y de 5 a 12—, una fuente de agua potable, iluminación renovada, baño autolimpiable, nuevo mobiliario urbano y una zona cubierta destinada a las tradicionales mesas de juego. «Queremos que este espacio sirva de zona de encuentro para esta parte de La Salud, donde ya se vive intensamente a diario», señaló Rivero, destacando el valor social del entorno.

Respuesta a la demanda vecinal

Estas actuaciones se enmarcan en una estrategia más amplia del Ayuntamiento para mejorar la movilidad y la dotación de servicios en el barrio. En una reunión celebrada el pasado mes de febrero con la Asociación de Vecinos San Gerardo, el alcalde, José Manuel Bermúdez, junto a varios concejales, abordó diversas demandas relacionadas con la calidad de vida, muchas de ellas vinculadas precisamente a la falta de aparcamiento.

En ese encuentro se confirmó el compromiso municipal de generar nuevas plazas en distintos puntos del barrio, incluyendo el entorno de San Gerardo, el pabellón municipal y un solar junto al polideportivo. En total, el objetivo es alcanzar alrededor de 130 nuevos estacionamientos en La Salud a lo largo de 2026. Además, se plantearon otras medidas como la posible reordenación del tráfico en la Vía Cornisa para ganar espacio destinado a vehículos, una propuesta que quedó pendiente de valoración por parte de los vecinos.

El proyecto que se llevará a cabo en la antigua iglesia de San Gerardo se consolida como una de las intervenciones más relevantes para aliviar los problemas de estacionamiento en La Salud, al tiempo que redefine un espacio urbano con un marcado carácter social. La combinación de nuevas plazas de aparcamiento y la mejora de la plaza busca responder tanto a las necesidades funcionales como a la convivencia vecinal, en línea con las demandas trasladadas por los residentes en los últimos meses. Supondrá un cambio de imagen en la entrada y salida de La Salud con nuevos aparcamientos.