La Alta Inspección de Patrimonio de Canarias exige entrar en el polémico silo que el Puerto de Santa Cruz de Tenerife quiere derribar

La Alta Inspección de Patrimonio y Cultura del Gobierno de Canarias quiere entrar en el polémico silo de grano que el Puerto chicharrero quiere demoler. El Ejecutivo canario remitió ayer un escrito a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para solicitar una visita «técnica e institucional» al citado inmueble, con el fin de comprobar si se encuentra en un estado de ruina y valorar alternativas para su preservación. Asimismo, la Dirección General de Cultura y Patrimonio prevé visitar también la Batería del Bufadero y el conjunto de los muelles carboneros de Valleseco, cuyo acceso ha cerrado el Puerto por motivos de seguridad.

Éste escrito del Gobierno canario dirigido a la Autoridad Portuaria se suma al remitido el pasado lunes, 13 de abril, al Ministerio de Cultura del Gobierno central para intentar salvar el antiguo silo de grano. En éste último, Canarias pide al Estado, como titular del silo, frenar el derribo. Mientras tanto, la licitación para demoler el inmueble que convocó el Puerto en octubre sigue su curso y la adjudicación de las obras está a punto de producirse, pues ya se han analizado las propuestas de las siete empresas participantes. Precisamente, en los documentos de la licitación, el Puerto alega que la estructura del silo se encuentra «extremadamente deteriorada», por su abandono, pues dejó de utilizarse hace más de 30 años.

Asimismo, indica que se ha tomado la decisión de derribar el silo, situado junto a la autovía de San Andrés y que alcanza unos 34 metros de altura, porque se trata de una «construcción obsoleta», para la que no existe posibilidad alguna de recuperar el uso de almacenamiento de grano, «que es para lo que fue diseñada y construida». En la memoria justificativa de la licitación, se señala que, dada la configuración de la edificación, tampoco es posible reestructurar el interior del inmueble para poder utilizarse para otro tipo de requerimientos. «Por lo tanto, es necesaria la demolición del silo y de las construcciones anexas porque han dejado de ser útiles para el objeto para la que fueron construidas e impiden el desarrollo de otro tipo de usos en la parcela donde se ubican», se expone en los documentos de la licitación.

Con respecto al acceso al interior del edificio, el Colegio Oficial de Arquitectos (COA), empeñado en salvar este antiguo silo, construido para el almacenamiento de grano durante la época franquista, asegura que el Puerto lo impide. Tampoco se ha permitido la entrada a una productora interesada en este edificio para llevar a cabo un rodaje cinematográfico, a la que solo se le ha autorizado la grabación de imágenes en el exterior.

El director general de Patrimonio Cultural del Gobierno canario, Miguel Ángel Clavijo, manifiesta que el antiguo silo de grano de Santa Cruz es una «maravilla de la arquitectura, un magnífico elemento del patrimonio industrial que no debe desaparecer», porque, además, añade, es el único silo portuario de este tipo que queda en España. Por ello, apunta Clavijo, ante el argumento que ha dado la Autoridad Portuaria para ejecutar su derribo, «señalando que se encuentra en estado ruinoso», el equipo de la Alta Inspección de Patrimonio «quiere ver el silo por dentro y averiguar en qué situación se encuentra».

Recuerda que, según la ley, el patrimonio cultural de Canarias está constituido por los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones inmateriales que posean valores históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, etnográficos, bibliográficos, documentales, lingüísticos, paisajísticos, industriales, científicos o técnicos, «cualquiera que sea su titularidad». «Y como indica la ley, existe un deber general de conservación, protección y custodia de estos bienes».

Hito del paisaje

Clavijo apunta que el silo de Santa Cruz constituye uno de los ejemplos más relevantes del patrimonio industrial vinculado a la actividad portuaria en Canarias. Integrado en la histórica Red Nacional de Silos y Graneros, «representa una tipología singular de infraestructura destinada al almacenamiento y transferencia mecanizada de cereal, conservando un notable valor testimonial como expresión material de una etapa decisiva en el desarrollo económico y logístico de Santa Cruz». «Su relevancia trasciende su funcionalidad original, habiéndose consolidado como un hito del paisaje urbano-portuario y como un elemento incorporado a la memoria colectiva de la ciudadanía».

Por ello, y antes de que se adjudique el derribo del silo, en el escrito que el Gobierno canario ha remitido al Puerto, se le solicita que «agende, a la mayor brevedad», una visita técnica e institucional al edificio, que incluya también la Batería del Bufadero y los muelles carboneros, en la que participarán especialistas en patrimonio cultural, «al objeto de exponer sobre el terreno los valores históricos, arquitectónicos, tecnológicos y paisajísticos de estos bienes, así como propiciar un espacio de diálogo constructivo sobre posibles vías para su conservación y puesta en valor».

El objetivo de esta vista, explica Clavijo, es «conocer de primera mano» la situación actual de estos inmuebles, valorar alternativas viables de intervención y «explorar fórmulas de cooperación que hagan compatible su preservación con los legítimos objetivos de planificación y gestión portuaria». «Estoy convencido que compartimos un interés común en la protección del patrimonio cultural de Canarias y en la preservación de la riqueza histórica de estos bienes, lo que sin duda permitirá avanzar en soluciones orientadas a su adecuada conservación y puesta en valor», agrega el director general de Patrimonio.

Posibles usos

Éste anuncia que el Gobierno de Canarias estaría dispuesto a colaborar económicamente en la rehabilitación del silo. Sobre los usos, al igual que lo ha planteado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Clavijo señala que se podrían decidir entre todas las administraciones. «Existen varios ejemplos en el mundo de reutilización de silos de grano. Por ejemplo, algunos se han convertido en extraordinarios espacios culturales. Para el de Santa Cruz, el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, Manuel Martínez, ha planteado la posibilidad de convertirlo en una incubadora tecnológica. Todas estas opciones se podrían estudiar».

El silo de grano de la capital, construido en los años 60, es un vestigio de la denominada Red Nacional de Silos y Graneros, un sistema de almacenamiento de cereales, sobre todo de trigo, impulsado, ante la escasez, durante la dictadura franquista. Su ubicación en zona portuaria lo convirtió en un punto estratégico para el transporte y el almacenamiento de cereal, facilitando la distribución al resto de islas. Servía para almacenar grandes volúmenes de grano, protegiéndolo de la humedad y de las plagas.

Este silo pertenece al tipo P, una de las veinte tipologías de silos que se diseñaron en el país. De dicha tipología, específica para zonas portuarias y para garantizar el tránsito de los cereales, sólo se construyeron dos edificaciones, una en el Puerto de Málaga y otra en el de Santa Cruz de Tenerife. La de Málaga ya ha sido derribada. Otros silos, de otras tipologías, han sido recuperados para diferentes usos, convirtiéndolos en teatros, centros culturales, museos u oficinas. n