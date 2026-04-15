Santa Cruz de Tenerife reduce las colas en la atención ciudadana

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presume de haber reducido las colas en la atención ciudadana a través de la denominada Plataforma Encólate, cuya continuidad y mantenimiento quedará garantizado hasta 2029, según destaca el Consistorio, con el nuevo contrato aprobado por la Junta de Gobierno. El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, explica que con esta plataforma se gestionan las colas y la cita previa en las Oficinas de Atención e Información a la Ciudadanía (OAIC), con un presupuesto de 71.647 euros.

"La Plataforma Encólate constituye una herramienta clave en la organización de la atención presencial, permitiendo a la ciudadanía reservar turnos para la realización de trámites y contribuyendo a optimizar el funcionamiento de las oficinas municipales, evitando esperas innecesarias y mejorando la calidad del servicio", resalta el regidor chicharrero

La edil responsable del área, la nacionalista Purificación Dávila, explica que este refuerzo tecnológico se enmarca en un proceso de transformación progresiva del modelo de atención municipal, en el que los canales digitales están ganando protagonismo. "Así lo reflejan los datos correspondientes a 2025, que evidencian un descenso de la actividad registral en las oficinas físicas, compensado prácticamente en su totalidad por el incremento de la tramitación a través de la sede electrónica".

Por primera vez, informa la concejala, el volumen de registros electrónicos de entrada, con 80.631 anotaciones, supera al canal presencial, consolidando un cambio de tendencia en la relación de la ciudadanía con la administración.

En paralelo, las cifras de atención presencial en las OAIC muestran una evolución que confirma esta transición: de las 85.768 atenciones registradas en 2022 se pasó a 74.960 en 2023, con un repunte en 2024 hasta las 80.261, y un nuevo descenso en 2025 hasta las 72.477 atenciones. "Este comportamiento responde, en gran medida, al trasvase de personas usuarias hacia los canales telemáticos, cada vez más consolidados".

El Ayuntamiento ha reforzado en los últimos años su ecosistema digital con nuevas herramientas que facilitan la relación con la ciudadanía, destaca Dávila. Entre ellas, se encuentra la sede electrónica, que permite la tramitación inmediata de solicitudes y certificados, así como la implantación de quioscos multifunción distribuidos por el municipio, operativos desde enero de 2023. A estas iniciativas se suma la puesta en marcha de un chat bot en la web municipal (www.santacruzdetenerife.es) en mayo de ese mismo año, ampliado posteriormente en noviembre con la integración de servicios a través de WhatsApp para la solicitud de certificados.

"Asimismo, el Consistorio continúa ofreciendo canales complementarios de atención, como el servicio telefónico a través del 010 y el 922 606 010, así como plataformas administrativas como ORVE y SIR, garantizando una atención multicanal adaptada a las necesidades de la ciudadanía".