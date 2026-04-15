Santa Cruz de Tenerife plantea buscar un uso al silo entre todas las administraciones

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife propone encontrar, entre todas las administraciones, un uso adecuado para el antiguo silo de grano situado en el Puerto chicharrero, junto a la autovía de San Andrés. El Consistorio capitalino considera que, a través de la colaboración interadministrativa, se podría salvar el inmueble del derribo que quiere acometer la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Pero primero, aclara el concejal de Hacienda y portavoz de CC, José Alberto Díaz Estébanez, el Gobierno del Estado, como titular del edificio, «tiene el deber de mantenerlo y de protegerlo».

Estébanez insiste en que, entre todas las administraciones, con el asesoramiento del Colegio Oficial de Arquitectos (COA), se puede encontrar un uso adecuado al valor histórico patrimonial del silo, "compatible con su ubicación portuaria y que sea útil a los vecinos del Distrito de Anaga y para todo Santa Cruz". "Eso sí, antes de nada, el titular, es decir, el Ejecutivo central, debe mover pieza y garantizar su integridad. Solo a partir de ahí, las demás administraciones, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz, podemos consensuar, con la Autoridad Portuaria, posibles usos y, en función de esos usos, las competencias y la financiación", detalla Díaz-Estébanez.

El edil socialista Florentino Guzmán denuncia que su partido ha presentado varias mociones al pleno reclamando al grupo de Gobierno (CC y PP) que defienda la protección del silo, las cuales fueron rechazadas. "La concejala de Urbanismo, Zaida González (PP), llegó a decir, incluso, que se trataba de un inmueble franquista", apunta. De ahí su sorpresa ante el hecho de que el Ayuntamiento sí quiera ahora salvar el inmueble.

El silo se utilizaba para almacenar cereales

El silo de grano de Santa Cruz de Tenerife, construido en los años 60 para el almacenamiento de cereales, ante la escasez, dentro de la política implementada por el régimen franquista a través del Servicio Nacional de Trigo, se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Puerto chicharrero. En octubre , la Autoridad Portuaria licitó, por un importe de 1,5 millones, la demolición de este edificio, por considerar que se trata de una construcción obsoleta, que se encuentra en estado prácticamente de ruina.

El procedimiento de licitación sigue en marcha y, en la actualidad, el organismo estatal valora las propuestas que han presentado siete empresas para ejecutar el derribo del inmueble, el cual dejó de utilizarse hace más de 30 años. Tras conocer la intención del Puerto, el Colegio Oficial de Arquitectos exigió la suspensión de la demolición, defendiendo los valores patrimoniales e históricos del edificio, al tratarse del único silo portuario que queda en España.

En noviembre, el COA se reunió con el Puerto y éste se comprometió a parar la demolición si la citada entidad encontraba un concesionario. La semana pasada, el Colegio Oficial de Arquitectos acusó a la Autoridad Portuaria de bloquear la recuperación del silo, indicando que tenía una propuesta, la del delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, Manuel Martínez, que planteó la posibilidad de convertirlo en una incubadora tecnológica, pero «el Puerto de Santa Cruz ha impedido el acceso al edificio para comprobar su estado». La Autoridad Portuaria alerta del riesgo de desprendimientos y del deteriorado estado del inmueble.

Sin embargo, el nuevo Catálogo de Bienes de Santa Cruz incluye el silo entre los elementos que debería proteger el Puerto por su "gran relevancia histórica y cultural", el Cabildo le ha solicitado la elaboración de un estudio técnico, y el Gobierno de Canarias ha exigido al Estado que frene el derribo.