Novedades para el servicio del taxi en Santa Cruz: suspensión del rescate de licencias, nuevas paradas y cámaras en los vehículos, entre otras

El plan de rescate de licencias de taxis en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, a través del cual el Ayuntamiento indemniza la retirada de vehículos de la calle, ha llegado a su fin, al menos de momento. Así se ha acordado en la Mesa del Taxi celebrada este miércoles, 15 de abril, en la que se presentó el último estudio realizado sobre la adecuación del número de licencias a la demanda actual y futura del servicio. Este análisis concluye que, en la actualidad, el sector del taxi en la ciudad presenta un equilibrio económico-financiero, con indicadores sociales y económicos favorables.

"No vemos motivos para continuar con el proceso de rescate en Santa Cruz, ya que este se hizo para reducir la oferta por falta de equilibrio económico. Este equilibrio ya se ha alcanzado, y por tanto, no es necesario en este momento continuar con el proceso de reducción de licencias", se señala en el informe. En este se apunta que se ha pasado de 733 licencias en 2021 a las 674 actuales. También se ha acordado no seguir aplicando limitaciones horarias. En este sentido, la edil responsable del Servicio del Taxi, la nacionalista Gladis de León, recordó que el Ayuntamiento ha suprimido el calendario del taxi, por lo que ya todos los vehículos están en la calle, sin días de descanso obligatorios. "No obstante, la evolución del contexto económico será objeto de seguimiento mediante futuros estudios", matizó.

Paradas

Durante la Mesa del Taxi celebrada este miércoles también se dio cuenta de los avances del grupo de trabajo de análisis de paradas, destacando la reciente puesta en funcionamiento de una nueva parada en el Hotel INNSide, en la calle El Pilar, así como el estudio de nuevas ubicaciones en el entorno del Hotel Taburiente, en la calle Doctor José Naveiras; en Ofra y en la avenida de Venezuela. Además, se abordó la necesidad planteada por el sector para mejorar el acceso de los taxis al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, "para lo que se está a la espera de la respuesta del centro hospitalario".

Aplicación

Sobre la nueva aplicación (app) para reservar un taxi, el Ayuntamiento comunicó que el expediente se encuentra actualmente en fase de fiscalización, "paso previo a su elevación a la Junta de Gobierno para su aprobación". Una vez formalizado el contrato, se prevé el desarrollo del aplicativo en un plazo aproximado de ocho meses, "incorporando la participación del sector en su implementación".

Subvenciones

En materia de subvenciones, se informó de las líneas de ayudas previstas para 2026: las destinadas a vehículos adaptados para personas con movilidad reducida (PMR), dotada con 45.000 euros, y las dirigidas a la instalación de cámaras de seguridad en taxis, también con una dotación de 45.000 euros. Esta última permitirá beneficiar aproximadamente a 150 vehículos. Ambos expedientes se encuentran en tramitación administrativa, con previsión de publicación de las bases a finales de mayo.

Taxis de otros municipios

En materia de accesibilidad, se planteó la posibilidad de avanzar en una coordinación con municipios del área metropolitana para mejorar el servicio de taxis PMR, "dada la limitada disponibilidad actual" en Santa Cruz.

Ordenanza

Por otro lado, se informó de la intención de iniciar durante este año la modificación de la ordenanza municipal del taxi. Entre las propuestas planteadas se incluyen aspectos técnicos relacionados con la tipología de vehículos.