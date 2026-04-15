Gorgorito y más flores: el parque García Sanabria prepara su tradicional feria en Santa Cruz

El parque García Sanabria acogerá la tradicional Exposición Regional de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria desde el miércoles 29 de abril hasta el lunes 4 de mayo, coincidiendo con las Fiestas Patronales de la capital.

Entre las novedades, la doble sesión de Gorgorito, que garantizará la presencia de la compañía de los hijos de Maese Villarejo al mediodía y por la tarde, a las 18:00 horas. También, desde la organización se han centrado los esfuerzos en potenciar la presencia de puestos de flores, que en las últimas ediciones languidecieron.

Casi ochenta puestos

A falta de los datos definitivos, el considerado pulmón verde de la capital contará con casi ochenta puestos donde poder disfrutar de lo mejor de la jardinería y la flor cortada, unido a los atractivos de la gastronomía, así como a la artesanía tradicional y de vanguardia en diferentes técnicas. Entre las casetas que se prevén instalar, catorce expositores se prevén para la venta y exhibición de flores y plantas, más uno propio del Ayuntamiento; más una veintena especializada en productos de gastronomía, y más de cuarenta para artesanía.

Junto a la tradicional feria, la Concejalía de Cultura, bajo la dirección de Santiago Díaz Mejías, volverá a instalar por tercer año consecutivo la Feria del Libro entre el paseo Domingo Pérez Minik (tramo del kiosco Numancia hacia la fuente central) y la Rambla de Santa Cruz, así como en el Espacio Ángel Guimerá, en la glorieta Patricio Estévanez y en el Espacio Luis Feria, en la Sala de Exposiciones García Sanabria. Junto a los puestos para las librerías, se trabaja en la configuración de las carpas que tanta aceptación tuvieron los años anteriores y por las que pasaron diferentes autores.

Programación lúdica

También, desde la Concejalía de Fiestas, que lidera Javier Caraballero, se avanza en la programación lúdica para disfrutar de la visita al García Sanabria, tanto en familia como con colegios, a la vez que se mantienen actos ya tradicionales como el concurso de Dibujo y Pintura Infantil, para menores de entre 3 y 12 años.

A esto se suma otro de los atractivos de la visita al García Sanabria con motivo de las Fiestas de Mayo: la amplia oferta cultural con las actuaciones de una docena de grupos folclóricos de los cinco distritos de la capital, que se sucederán entre las 13:00, 17:00 y 19:00 horas, en función de si el día es laborable —que tendrá actividad por la tarde— o festivo —que intensifica la oferta para vecinos y visitantes también por la mañana—.

El concejal de Fiestas de Santa Cruz destaca que «la capital cuenta con la mejor feria de artesanía de Canarias, siendo ese el motivo por el que cada año contamos con más participación» y puso en valor que "además, es la que se celebra en el entorno más bonito".

Apuesta por las flores

También destaca el esfuerzo realizado por la organización para impulsar y reivindicar la presencia de más floristería, un empeño del área que dirige Caraballero y que en esta ocasión incrementa hasta superar la docena.

El responsable de Fiestas recuerda que se volverá a poner en escena la función escolar de Gorgorito, prevista para el mediodía del jueves 30 de abril. El hecho de que el viernes 1 de mayo sea festivo, en la antesala del fin de semana, y el traslado del festivo del 3 de mayo al lunes 4 permite vivir cinco días de feria como si fueran festivos.

Junto a la oferta del parque, Santa Cruz cierra estos días la inscripción para participar en otra de las citas de las Fiestas de Mayo: los concursos de cruces, tanto de asociaciones vecinales como de colegios con material reciclado o de entidades colaboradoras.

Este año se cumplen 50 años de la primera feria de flores y plantas, pero se celebran 49 ediciones, ya que en 2020, por el covid, no se celebró; de ahí que Fiestas conmemore la efeméride de las bodas de oro en mayo de 2027.