Conoce a las veinte niñas y diez niños que aspiran a ser romeros infantiles de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026
La plaza de la Candelaria acoge el domingo 26 de abril la gala de elección de la cantera de los actos patronales que dirige Paula Álvarez
Veinte niñas y diez niños protagonizarán el domingo 26 de abril la gala de elección de la romera y el romero infantil de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026 en una edición histórica en cuanto a inscripciones se refiere, pues se inscribieron veintiséis pequeñas, seis más del tope que se regula en las bases.
En cuanto a los mantenedores de la vestimenta, Damián Rodríguez, Texenery Moreno Pérez, Lourdes Plasencia González y Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S. L. acaparan la mayoría de los participantes, siendo referentes consolidados en este espectáculo que dirige Paula Álvarez con el montaje coreográfico de Fran Romero, todo un aval de garantía en el apartado artístico junto a Yeray Piñero en la producción.
Cabe precisar que la mayoría de patrocinadores son murgas, asociaciones culturales y colectivos vecinales, lo que evidencia la fortaleza del mundo del Carnaval en el movimiento de participación ciudadana de Santa Cruz.
Aspirantes a romera infantil
1. Zoe Gea Suárez (5 años)
Vestimenta: Transición de Tenerife
Vestida por: Yurena Álvarez
Representa a: Asociación Infantilmónica Redoblones
2. Sara Adriana Pérez Alonso (8 años)
Vestimenta: Mujer de La Esperanza
Vestida por: Damián Rodríguez
Representa a: Asoc. Músico Cultural Masa Coral Tinerfeña
3. Jimena Febles Hernández (8 años)
Vestimenta: Mujer de Tejina según Alfred Diston
Vestida por: Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S. L
Representa a: Asociación Aula de Cultura del Carnaval
4. Antonella Quintero Guareduco (10 años)
Vestimenta: Traje de Transición de Tenerife finales del siglo XIX principios siglo XX
Vestida por: Lourdes Plasencia González
Representa a: Asociación Cultural El Cabito
5. Keira Pérez García (5 años)
Vestimenta: Transición de Santa Cruz
Vestida por: Alexis González
Representa a: Asociación Murga Tras con Tras
6. Emilie Rivero Cruz (9 años)
Vestimenta: Campesina de Tenerife de final de siglo XVIII principios del siglo XIX
Vestida por: Damián Rodríguez
Representa a: Asoc. Cultural Murga Infantil Distraídos
7. Lucía Évora Febles (10 años)
Vestimenta: Mujer del Hierro
Vestida por: Damián Rodríguez
Representa a: Asoc. Músico Cultural Bambas y Bambones
8. Dana Fuster Guiance (9 años)
Vestimenta: Traje de Gala de La Palma
Vestida por: Lourdes Plasencia González
Representa a: Luis Báez Sosa
9. Indira Conde Yanes (7 años)
Vestimenta: Campesina de Tenerife de final del siglo XIX
Vestida por: Damián Rodríguez
Representa a: Asoc. Músico Cultural Murga Infantil Pita Pitos
10. Nerea Rodríguez García (9 años)
Vestimenta: Aguadora
Vestida por: Francisco Tacoronte
Representa a: AA.VV. y ONG Ábora
11. Triana Déniz Cabrera (7 años)
Vestimenta: Mujer de fiesta o domingo
Vestida por: Yurena Álvarez
Representa a: Asoc. Músico Festiva Grupo Macacos Soundmachines
12. Axiray Suárez Castro (6 años)
Vestimenta: Mujer de Candelaria
Vestida por: Texenery Moreno Pérez
Representa a: AA. VV. San Gerardo
13. Daniela Barrera Padilla (7 años)
Vestimenta: Currutaca de La Laguna
Vestida por: Texenery Moreno Pérez
Representa a: Asoc. Músico Cultural Salsa Canaria
14. Kaily Álvarez Díaz (5 años)
Vestimenta: Mujer de Fuerteventura en traje de diario
Vestida por: Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S. L
Representa a: AA. VV. La Era y El Trigo
15. Alysson Rodríguez Duque (6 años)
Vestimenta: Campesina de Tenerife finales del siglo XIX principios del XX
Vestida por: José Ángel Ramos
Representa a: Asociación Cultural Factoría del Carnaval
16. Eyra Lucía García Sanabria (9 años)
Vestimenta: Vendimiadora del Norte
Vestida por: Texenery Moreno Pérez
Representa a: Asoc. Músico Cultural Murga Diablos Locos
17. Julia Rodríguez Berriel (7 años)
Vestimenta: Mujer de La Victoria
Vestida por: Texenery Moreno Pérez
Representa a: Asoc. Músico Cultural Comparsa Los Cariocas
18. Claudia Andreína Pacheco González (7 años)
Vestimenta: Vendimiadora del Norte
Vestida por: Lourdes Plasencia González
Representa a: Evis Teresa Gómez Ricardo
19. Martina Torres Navarro (10 años)
Vestimenta: Mujer de Gran Canaria en traje de diario
Vestida por: Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S. L
Representa a: Asociación Cultural Idayra
20. Gía Mora Dorta (6 años)
Vestimenta: Mujer de Tenerife
Vestida por: Texenery Moreno Pérez
Representa a: AA. VV. Ntra. Sra. del Carmen de Valleseco
Candidatos a mago infantil
1. Alejandro Ramos Sánchez (10 años)
Vestimenta: Hombre de Tacoronte según lámina de Alfred Diston (1825-1829)
Vestido por: Lourdes Plasencia González
Representa a: Luis Báez Sosa
2. Gael Ramos Pérez (6 años)
Vestimenta: Campesino de Tenerife finales del siglo XIX principios del XX
Vestido por: José Ángel Ramos
Representa a: Asociación Cultural Factoría del Carnaval
3. Jhossiel Alexander Chacón González (8 años)
Vestimenta: Traje tradicional de La Palma, Punta Llana
Vestido por: Texenery Moreno Pérez
Representa a: Asoc. Músico Cultural Salsa Canaria
4. Diego González Rodríguez (8 años)
Vestimenta: Hombre de La Palma en traje de domingo o fiesta
Vestido por: Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S. L
Representa a: Alcalá Galiano (Asociación de vecinos)
5. Owen García Delgado (6 años)
Vestimenta: Hombre de Fuerteventura de Alfred Diston
Vestido por: Mayte García
Representa a: A.C. Farutes del Atlántico
6. Liam Giménez Llarena (6 años)
Vestimenta: Traje de Lanzarote siglo XVIII - XIV
Vestido por: Lourdes Plasencia González
Representa a: María Australia Barrios Hernández
7. Jayden Padilla Fragoso (6 años)
Vestimenta: Campesino de Tenerife finales del siglo XIX principios del XX
Vestido por: José Ángel Ramos
Representa a: Asoc. Cultural Murga Infantil Los Carricitos
8. Ubay Hernández Bravo (10 años)
Vestimenta: Campesino de La Palma en traje de labor
Vestido por: Texenery Moreno Pérez
Representa a: Asoc. Mus. Cult. Murga Afilarmónica Triqui Traques e Infantilmónica Triqui Traquitos
9. Abrahan Daniel Quintero Guareduco (8 años)
Vestimenta: Hombre de La Gomera
Vestido por: Lourdes Plasencia González
Representa a: Asoc. Cultural Murga El Cabito
10. Eydem Giovanni González Quintero (9 años)
Vestimenta: Hombre de Lanzarote
Vestido por: Yurena Álvarez
Representa a: Asociación Infantilmónica Redoblones
Suscríbete para seguir leyendo
- El restaurante de Tenerife famoso por su puchero canario y las carnes a la brasa: lleva más de 50 años conquistado con su cocina casera
- La afición del Tenerife se moviliza para batir la mejor entrada de la temporada
- La Audiencia Nacional permite a Candelaria recuperar su piscina
- Conoce a las 35 jóvenes que aspiran a ser reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026 en abril
- Comienza la renovación de las 66 Viviendas de La Esperanza tras ocho años de trámites
- ¿Tienes tres minutos? Te contamos cuáles serán las funciones de la nueva Unipol de Santa Cruz de Tenerife
- Archivada la investigación abierta contra el coronel Tienda por el ‘caso Cuarteles’
- Cerrado el acceso a los muelles carboneros de Santa Cruz de Tenerife por daños en su estructura