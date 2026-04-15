Conoce a las veinte niñas y diez niños que aspiran a ser romeros infantiles de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026

Veinte niñas y diez niños protagonizarán el domingo 26 de abril la gala de elección de la romera y el romero infantil de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026 en una edición histórica en cuanto a inscripciones se refiere, pues se inscribieron veintiséis pequeñas, seis más del tope que se regula en las bases.

En cuanto a los mantenedores de la vestimenta, Damián Rodríguez, Texenery Moreno Pérez, Lourdes Plasencia González y Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S. L. acaparan la mayoría de los participantes, siendo referentes consolidados en este espectáculo que dirige Paula Álvarez con el montaje coreográfico de Fran Romero, todo un aval de garantía en el apartado artístico junto a Yeray Piñero en la producción.

Cabe precisar que la mayoría de patrocinadores son murgas, asociaciones culturales y colectivos vecinales, lo que evidencia la fortaleza del mundo del Carnaval en el movimiento de participación ciudadana de Santa Cruz.

Aspirantes a romera infantil

1. Zoe Gea Suárez (5 años)

Vestimenta: Transición de Tenerife

Vestida por: Yurena Álvarez

Representa a: Asociación Infantilmónica Redoblones

2. Sara Adriana Pérez Alonso (8 años)

Vestimenta: Mujer de La Esperanza

Vestida por: Damián Rodríguez

Representa a: Asoc. Músico Cultural Masa Coral Tinerfeña

3. Jimena Febles Hernández (8 años)

Vestimenta: Mujer de Tejina según Alfred Diston

Vestida por: Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S. L

Representa a: Asociación Aula de Cultura del Carnaval

4. Antonella Quintero Guareduco (10 años)

Vestimenta: Traje de Transición de Tenerife finales del siglo XIX principios siglo XX

Vestida por: Lourdes Plasencia González

Representa a: Asociación Cultural El Cabito

5. Keira Pérez García (5 años)

Vestimenta: Transición de Santa Cruz

Vestida por: Alexis González

Representa a: Asociación Murga Tras con Tras

6. Emilie Rivero Cruz (9 años)

Vestimenta: Campesina de Tenerife de final de siglo XVIII principios del siglo XIX

Vestida por: Damián Rodríguez

Representa a: Asoc. Cultural Murga Infantil Distraídos

7. Lucía Évora Febles (10 años)

Vestimenta: Mujer del Hierro

Vestida por: Damián Rodríguez

Representa a: Asoc. Músico Cultural Bambas y Bambones

8. Dana Fuster Guiance (9 años)

Vestimenta: Traje de Gala de La Palma

Vestida por: Lourdes Plasencia González

Representa a: Luis Báez Sosa

9. Indira Conde Yanes (7 años)

Vestimenta: Campesina de Tenerife de final del siglo XIX

Vestida por: Damián Rodríguez

Representa a: Asoc. Músico Cultural Murga Infantil Pita Pitos

10. Nerea Rodríguez García (9 años)

Vestimenta: Aguadora

Vestida por: Francisco Tacoronte

Representa a: AA.VV. y ONG Ábora

11. Triana Déniz Cabrera (7 años)

Vestimenta: Mujer de fiesta o domingo

Vestida por: Yurena Álvarez

Representa a: Asoc. Músico Festiva Grupo Macacos Soundmachines

12. Axiray Suárez Castro (6 años)

Vestimenta: Mujer de Candelaria

Vestida por: Texenery Moreno Pérez

Representa a: AA. VV. San Gerardo

13. Daniela Barrera Padilla (7 años)

Vestimenta: Currutaca de La Laguna

Vestida por: Texenery Moreno Pérez

Representa a: Asoc. Músico Cultural Salsa Canaria

14. Kaily Álvarez Díaz (5 años)

Vestimenta: Mujer de Fuerteventura en traje de diario

Vestida por: Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S. L

Representa a: AA. VV. La Era y El Trigo

15. Alysson Rodríguez Duque (6 años)

Vestimenta: Campesina de Tenerife finales del siglo XIX principios del XX

Vestida por: José Ángel Ramos

Representa a: Asociación Cultural Factoría del Carnaval

16. Eyra Lucía García Sanabria (9 años)

Vestimenta: Vendimiadora del Norte

Vestida por: Texenery Moreno Pérez

Representa a: Asoc. Músico Cultural Murga Diablos Locos

17. Julia Rodríguez Berriel (7 años)

Vestimenta: Mujer de La Victoria

Vestida por: Texenery Moreno Pérez

Representa a: Asoc. Músico Cultural Comparsa Los Cariocas

18. Claudia Andreína Pacheco González (7 años)

Vestimenta: Vendimiadora del Norte

Vestida por: Lourdes Plasencia González

Representa a: Evis Teresa Gómez Ricardo

19. Martina Torres Navarro (10 años)

Vestimenta: Mujer de Gran Canaria en traje de diario

Vestida por: Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S. L

Representa a: Asociación Cultural Idayra

20. Gía Mora Dorta (6 años)

Vestimenta: Mujer de Tenerife

Vestida por: Texenery Moreno Pérez

Representa a: AA. VV. Ntra. Sra. del Carmen de Valleseco

Alejandro Ramos extrae el número 1 en el sorteo del orden de desfile en presencia del concejal de Fiestas. / María Pisaca

Candidatos a mago infantil

1. Alejandro Ramos Sánchez (10 años)

Vestimenta: Hombre de Tacoronte según lámina de Alfred Diston (1825-1829)

Vestido por: Lourdes Plasencia González

Representa a: Luis Báez Sosa

2. Gael Ramos Pérez (6 años)

Vestimenta: Campesino de Tenerife finales del siglo XIX principios del XX

Vestido por: José Ángel Ramos

Representa a: Asociación Cultural Factoría del Carnaval

3. Jhossiel Alexander Chacón González (8 años)

Vestimenta: Traje tradicional de La Palma, Punta Llana

Vestido por: Texenery Moreno Pérez

Representa a: Asoc. Músico Cultural Salsa Canaria

4. Diego González Rodríguez (8 años)

Vestimenta: Hombre de La Palma en traje de domingo o fiesta

Vestido por: Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S. L

Representa a: Alcalá Galiano (Asociación de vecinos)

5. Owen García Delgado (6 años)

Vestimenta: Hombre de Fuerteventura de Alfred Diston

Vestido por: Mayte García

Representa a: A.C. Farutes del Atlántico

6. Liam Giménez Llarena (6 años)

Vestimenta: Traje de Lanzarote siglo XVIII - XIV

Vestido por: Lourdes Plasencia González

Representa a: María Australia Barrios Hernández

7. Jayden Padilla Fragoso (6 años)

Vestimenta: Campesino de Tenerife finales del siglo XIX principios del XX

Vestido por: José Ángel Ramos

Representa a: Asoc. Cultural Murga Infantil Los Carricitos

8. Ubay Hernández Bravo (10 años)

Vestimenta: Campesino de La Palma en traje de labor

Vestido por: Texenery Moreno Pérez

Representa a: Asoc. Mus. Cult. Murga Afilarmónica Triqui Traques e Infantilmónica Triqui Traquitos

9. Abrahan Daniel Quintero Guareduco (8 años)

Vestimenta: Hombre de La Gomera

Vestido por: Lourdes Plasencia González

Representa a: Asoc. Cultural Murga El Cabito

10. Eydem Giovanni González Quintero (9 años)

Vestimenta: Hombre de Lanzarote

Vestido por: Yurena Álvarez

Representa a: Asociación Infantilmónica Redoblones