Arranca la reactivación de los locales vacíos en la zona Rambla y Salamanca de Santa Cruz de Tenerife

La reactivación y recuperación de los locales vacíos situados en la zona de la Rambla y Salamanca, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ha comenzado. Así lo destaca la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, quien celebra la apertura del primer negocio impulsado desde el Plan de Transformación del Comercio puesto en marcha hace un mes y medio por el Ayuntamiento en este ámbito de la ciudad. «Éste es el primero, pero vendrán muchos más», comenta Pérez. Y es que, de los 101 locales vacíos que se incluyeron el directorio de este Plan de Transformación Comercial, más de una treintena ya se han vendido o alquilado.

El Programa de Reactivación de Locales Comerciales Vacíos es una de las actuaciones que forman parte del citado Plan de Transformación de la Rambla y Salamanca. Para reactivar la actividad comercial en este ámbito, el Consistorio chicharrero creó un directorio de establecimientos vacíos, en el que pueden participar los propietarios que quieran vender o alquiler sus inmuebles y los emprendedores que quieran poner en marcha un nuevo negocio. Dicho directorio, al que se puede acceder a través del enlace https://santacruzescomercio.com/plan-de-comercio/, arrancó con más de un centenar de locales y, en la actualidad, quedan unos 70, según apunta la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz.

La también concejala de Comercio, Empleo y Turismo explica que, con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende, por un lado, ayudar a los propietarios a alquilar o vender sus locales vacíos, «dándoles seguridad para llevar a cabo dichas operaciones», y, por otro lado, animar y asesorar a los ciudadanos que quieran emprender una actividad económica comercial en la capital tinerfeña. «Y todo ello para impulsar la transformación de esta zona comercial».

De los 101 locales vacíos que se incluyeron en el directorio del plan, ya se han alquilado o vendido más de treinta

Este programa ya ha dado su primer fruto, la apertura de un nuevo negocio en un local de la zona que llevaba cerrado casi dos años, en el que anteriormente se realizaba una actividad de masajes. Se trata de la Óptica Rambla Pulido, ubicada en el número 52 de esta emblemática zona de la ciudad, que «nace con el objetivo de convertirse en un negocio de barrio, cercano a los vecinos, donde éstos se sientan como en casa». Así lo explica el emprendedor que lo ha puesto en marcha, Jonay Abril, quien relata que encontró el inmueble gracias al Plan de Transformación Comercial de la Rambla y Salamanca puesto en marcha por la Sociedad de Desarrollo.

Esta óptica comenzó su andadura hace solo una semana. «Vivimos la inauguración con ilusión pero también con un poco de miedo, pero estamos muy contentos y con ganas de tirar hacia delante. Soy óptico y llevaba mucho tiempo trabajando en empresas de otras personas, hasta que decidí abrir mi propio negocio. Y aunque soy del municipio de Candelaria, quería que mi local estuviese en la Rambla, en Santa Cruz, porque es la zona en la que he trabajado durante casi toda mi vida», apunta Jonay Abril, óptico de 42 años.

Nuevo negocio abierto en un local vacío de la Rambla y Salamanca. / María Pisaca

Para la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo de la capital chicharrera, éste es, sin duda, un caso de éxito del Programa de Reactivación de Locales Vacíos en la Rambla y Salamanca, «un ejemplo de que esta iniciativa funciona». «El responsable del negocio aprovechó, por un lado, la formación y el asesoramiento que ofrece la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz para los emprendedores, y, por otro lado, nuestro directorio de locales vacíos le ayudó a encontrar el establecimiento adecuado para poder cumplir su sueño», comenta la concejala Carmen Pérez.

Ésta recuerda que el Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca, en el que se incluye, entre otras actuaciones, el Programa de Reactivación de Locales Vacíos, es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa FEDER Canarias 2021-2027, bajo el lema Una manera de hacer Europa, en el marco de la convocatoria Canarias Destino Comercial Inteligente.

El responsable de este nuevo negocio cuenta que emprende esta aventura con ilusión pero también con miedo

La edil indica que las personas interesadas en ampliar información sobre el Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca pueden visitar la web www.santacruzescomercio.com, donde dispondrán de todo el detalle de este proyecto y de sus líneas de actuación. Entre estas también se encuentran la puesta en marcha de mentorías especializadas, la creación de una oficina técnica, itinerarios comerciales, y el programa de acompañamiento al relevo generacional en el comercio de la Rambla y Salamanca.