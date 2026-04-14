¿Tienes tres minutos? Te contamos cuáles serán las funciones de la nueva Unipol de Santa Cruz de Tenerife

La nueva Unipol (Unidad de Intervención de la Policía Local) de Santa Cruz de Tenerife, los conocidos como 'agentes de negro', se encargará, principalmente, de mejorar y reforzar la seguridad en los barrios del municipio, atendiendo a las demandas de seguridad ciudadana relacionadas con el menudeo de drogas, mediación vecinal, resolución de conflictos privados y dispositivos preventivos. Así lo indica el Ayuntamiento chicharrero, que ya ha suprimido las 48 antiguas plazas de la Unipol incluidas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Policía Local para acelerar su recuperación mediante la provisión de destino de carácter voluntario, tal y como se publica este lunes, 13 de abril, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). En ese sentido, y según lo confirma la edil de Seguridad, Gladis de León (CC), un total de 85 efectivos se han ofrecido voluntarios para esta nueva Unipol, entre los que el Consistorio seleccionará a unos 35, entre agentes y mandos.

Los elegidos, además de convertirse en "policía de barrio", también tendrán que encargarse de la actividad preventiva en centros educativos; de la actividad preventiva, en colaboración con el Gramu, en la protección de las víctimas de violencia de género; de la vigilancia en actos festivos y culturales; y de la vigilancia, en colaboración con otras fuerzas y cuerpos de seguridad, en eventos multitudinarios. Asimismo, colaborarán con los Grupos Operativos de la Policía Local, con el Grupo de Protección de Menores y Fiscalía de Menores, con el Grupo de Guías Caninos, y con otras áreas municipales en la protección del patrimonio, así como en el mantenimiento de la seguridad y buen uso de las zonas de baño y playas del municipio. Entre sus funciones también se incluyen la puesta en marcha de dispositivos preventivos para evitar hurtos y robos, especialmente en las zonas de actividad comercial y turística; la vigilancia del Parque Rural de Anaga, y "otras actividades policiales ante circunstancias sobrevenidas que hagan necesaria su participación".

La Unipol fue creada como un grupo específico de intervención policial en 2004, en la época del alcalde Miguel Zerolo (CC) y siendo concejal de Seguridad, Hilario Rodríguez (CC). Nació con un espíritu más represivo que preventivo y el protocolo con el que actuaba en sus intervenciones (cacheo, mano a la pared...) suscitó bastantes críticas. Tras 17 años de funcionamiento, la falta de acuerdo entre políticos y sindicatos sobre la forma de seleccionar a los agentes y sobre las retribuciones, la judicialización del proceso por parte del sindicato CSIF y las sentencias, hasta cinco, que respaldaban sus argumentos, provocaron que, finalmente, esta unidad desapareciera en 2021.

En marzo de este año, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, dictó una instrucción para recuperar la Unipol, con el objetivo de reforzar la seguridad en los barrios y otorgándole funciones, principalmente, preventivas. En esta instrucción, el regidor ordena que se den, de forma inmediata, todos los pasos necesarios para que esta unidad especial, de intervención, vuelva a estar operativa lo antes posible. La intención de Bermúdez es que la nueva Unipol esté en funcionamiento este mismo verano. Las áreas municipales implicadas se han puesto manos a la obra y ya se han eliminado los antiguos puestos de la RPT de la Policía Local, lo que acelera el procedimiento. El Ayuntamiento aclara que esta reorganización ha sido acordada en la Mesa de Negociación del Personal Funcionario.

"El personal que pase a formar parte de la Unipol lo hará mediante la provisión de destinos, de carácter voluntario. Por ello, no resulta necesaria la existencia en la Relación de Puestos de Trabajo de los puestos que actualmente figuran en ella, por lo que se procede a su supresión: un inspector, dos subinspectores, seis oficiales y 39 agentes. Todos estos puestos se encuentran vacantes, no tienen reflejo en la plantilla de la Corporación y carecen de dotación presupuestaria", se explica desde Recursos Humanos.

El listado de voluntarios para la Unipol está formado por 85 efectivos, según lo indica la edil de Seguridad, de los que 11 son mandos. De los 74 policías que quieren convertirse en 'agentes de negro', 37 ya se encontraban en un listado previo y otros 37 se han incorporado ahora. El Ayuntamiento seleccionará a unos 35 efectivos, entre mandos y agentes, "valorándose, preferentemente, los cursos específicos en la materia y la antigüedad en el cuerpo policial". La edil Gladis de León detalla que también se impartirá formación y se realizarán pruebas para formar el listado definitivo.