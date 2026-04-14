Santa Cruz de Tenerife sube el recibo del agua un 2,2% por la variación del IPC

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó ayer lunes un incremento del 2,2% en el recibo del agua. En concreto, y según explica el concejal responsable de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, se trata de la actualización de las tarifas por la prestación de los servicios de suministro de agua potable, depuración y alcantarillado conforme a la variación del IPC (Índice de Precios de Consumo) de la Comunidad Autónoma de Canarias entre agosto de 2024 y agosto de 2025.

El también primer teniente de alcalde indica que el Consistorio chicharrero está obligado a actualizar el recibo del agua, de cuya gestión se encarga Emmasa (Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife), conforme al IPC. «Se trata solo de un 2,2%. Por ejemplo, si un vecino paga 33,21 euros por su recibo, con esta actualización de la tarifa pagará 33,94, por lo que el aumento es de 73 céntimos», señala el edil.

Carlos Tarife aclara que la actualización de las tarifas debe ser aprobada por la Comisión de Precios de Canarias. La previsión, apunta el concejal de Servicios Públicos, es que la modificación del recibo entre en vigor antes del verano.

Modificación del presupuesto

Por otro lado, la Junta de Gobierno aprobó ayer una modificación del presupuesto, en la modalidad de suplemento de crédito, por un importe de más de 9,3 millones de euros. En concreto, y según explicó el edil de Hacienda, José Alberto Díaz Estébanez (CC), cuatro millones «cubrirán» los incrementos en personal que el Estado aprobó en diciembre; otros 2,9 millones se destinarán a inversiones en obras de emergencia, como la mejora del campo de fútbol de El Sobradillo y la eliminación del riesgo de desprendimientos en Anaga;1,9 millones corresponden a la facturación de la compañía de guaguas Titsa de noviembre y diciembre de 2025, y medio millón se destinará a mejoras en el área de Tecnología.