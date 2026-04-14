Rodaje cinematográfico en el polémico silo de Santa Cruz de Tenerife, antes de su demolición

Mientras que el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Colegio Oficial de Arquitectos intentan salvar el antiguo silo de grano cuyo derribo ha licitado el Puerto chicharrero, en estos días, el inmueble y su entorno se han convertido en escenario de un rodaje cinematográfico. Eso sí, y debido al deteriorado estado en el que se encuentra el inmueble, según lo ha indicado la Autoridad Portuaria, se prohibió «expresamente» el acceso al interior del mismo.

La autorización para la toma de imágenes se tramitó a principios de año, que fue cuando se realizó la solicitud por parte de una productora cinematográfica. En la autorización otorgada, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife deja claro que «en la zona de rodaje deberá ocuparse únicamente la superficie imprescindible para permitir el acceso de los vehículos a través del portón, situándose dicha ocupación a la mayor distancia posible de la instalación existente».

«En todo momento deberán mantenerse expeditos y libres de concentraciones de personas y vehículos ajenos a la actividad autorizada, permitiéndose únicamente la presencia del personal estrictamente necesario y durante el tiempo indispensable para la realización del rodaje cinematográfico. Asimismo, queda expresamente prohibido el acceso al interior del edificio, limitándose la actividad autorizada exclusivamente a las zonas exteriores de la parcela. La entrada a la parcela se limitará al tiempo mínimo imprescindible, debiendo realizarse en zonas alejadas de la instalación», asevera el Puerto chicharrero en e permiso concedido a la productora.