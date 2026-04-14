Cerrado el acceso a los muelles carboneros de Santa Cruz de Tenerife por daños en su estructura
El Puerto de Santa Cruz de Tenerife prohíbe la entrada a los muelles carboneros de Valleseco por motivos de seguridad, después de que una inspección técnica constatara un notable deterioro de las dos infraestructuras
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha cerrado, por motivos de seguridad, el acceso a los dos muelles carboneros de Valleseco, ubicados en el Puerto chicharrero, en los que se han detectado, según indica el organismo estatal, daños en la estructura.
La decisión se toma, explica la Autoridad Portuaria, después de que una inspección técnica realizada a principio de abril constatara un "notable deterioro estructural en ambas infraestructuras", tanto en el Muelle de Cory como en el de la Playa de la Alemana.
"Dicha restricción, que se adopta priorizando la seguridad de las personas, se mantendrá el tiempo que corresponda hasta que, tras la realización de un informe en profundidad, se valoren las alternativas existentes y se apliquen las que correspondan", agregan fuentes del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Y es que, continúa el organismo estatal, de acuerdo con el diagnóstico inicial elaborado por el departamento de Mantenimiento de Puertos de Tenerife, en los citados muelles se han detectado daños relevantes en elementos esenciales para la estabilidad de las estructuras, incluso con ausencia de piezas de soporte, que son las que dan solidez al entramado.
Muelle de Cory
El Puerto detalla que en el Muelle de Cory los técnicos observaron la falta de al menos dos vigas de madera en ambos laterales, "presentando además el elemento estructural al que estaban unidas un importante estado de deterioro".
Playa de La Alemana
Por su parte, el muelle de la Playa de La Alemana ha perdido elementos de soporte fundamentales para su estabilidad, "llegando a romperse varios tirantes de acero colocados en intervenciones anteriores". El documento también recoge el desprendimiento de piezas de madera del tablero, en un contexto marcado por los últimos episodios de fuerte oleaje.
El informe de Puertos de Tenerife destaca, además, que ambas infraestructuras se encuentran en la zona de carrera de marea, sometida a ciclos continuos de humedad y secado por la variación del nivel del mar, "una circunstancia especialmente desfavorable para la durabilidad de la madera".
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