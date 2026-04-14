Conoce a las 35 jóvenes que aspiran a ser reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026 en abril

Damián Rguez Noda, Texenery Moreno Pérez y Alexis González son algunos de los vestidores que preparan los trajes de las aspirantes al título de las fiestas patronales de la capital

Fotografía de las aspirantes a reina adulta de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026, junto al concejal Javier Caraballero. / Joel Ramos

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

Treinta y cinco jóvenes, de las 47 inscritas, participarán en la gala de elección de la reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026 que se celebrará el viernes 24 de abril en la plaza de la Candelaria.

El acto contará con la dirección artística de Paula Álvarez y la preparación de las aspirantes a cargo del coreoógrafo Fran Romero, que celebra ya once años ininterrumpidos en esta tarea después de una primera etapa de la mano de Juan Carlos Armas y su regreso de la mano de Ángel Ramos.

El escenario ha sido diseñado por el ilustrador Nareme Melián y se inspira en elementos de la vestimenta tradicional canaria.

Esta es la relación de las participantes, según el orden que deparó el sorteo celebrado el lunes 13 de abril.

1. Grecia Guillén Rodríguez

Vestimenta: Mujer de Tenerife en traje de domingo, fiesta o traje para ir a la iglesia

Vestida por: Damián Rguez Noda

Representa a: Asociación Músico Cultural Masa Coral Tinerfeña

2. Jenifer Berriel Mederos

Vestimenta: Mujer de Tacoronte según Alfred Diston de 1824

Vestida por: Texenery Moreno Pérez

Representa a: Asoc. Músico Cult. Comparsa Los Cariocas

3. Sheila Afonso Pérez

Vestimenta: Aguadora de Tenerife

Vestida por: Alexis González

Representa a: Asoc. Murga Frikywikiys

4. Lucía Álvarez Hernández

Vestimenta: Mujer del Miradero según Alfred Diston de 1824

Vestida por: Texenery Moreno Pérez

Representa a: Asociación de Vecinos Ntra. Sra. del Carmen de Valleseco

5. Judith García Rodríguez

Vestimenta: Mujer de La Palma en traje de diario según Alfred Diston

Vestida por: Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S.L.

Representa a: Asociación Aula de Cultura del Carnaval

6. Ainhoa Martín Taima

Vestimenta: Mujer de Agüimes

Vestida por: Damián Rguez Noda

Representa a: Asociación Músico Cultural Murga Pita Pitos

7. Aranzazu González Aguilar

Vestimenta: Mujer de Gran Canaria

Vestida por: Alexis González

Representa a: Asociación Folclórica Los Aceviños

8. Aroa Raquel Moreno Benítez

Vestimenta: Traje mujer de Icod del Alto, según la familia Monteverde

Vestida por: Taller de Confección Tanco y Orígenes

Representa a: Asociación Folclórica Orígenes Isleños

9. Ithaisa Rodríguez de la Rosa

Vestimenta: Campesina de Tenerife, principios de siglo XIX

Vestida por: Damián Rguez Noda

Representa a: Asoc. Músico Cultural Murga Burlonas

10. Taina González Calvo

Vestimenta: Mujer de La Palma según Alfred Diston

Vestida por: Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S.L.

Representa a: AA.VV. La Era y El Trigo

11. Haridian Rodríguez Déniz

Vestimenta: Traje del Miradero 1829

Vestida por: Carolina Padrón Rodríguez

Representa a: Asociación Cult. Deportiva Guachipanducitos

12. María Dolores Tosco Rodríguez

Vestimenta: Transición Tenerife del siglo XIX

Vestida por: Sedomir Rodríguez de la Sierra

Representa a: AA. VV. Ciudad Satélite de Santa María del Mar

13. Haridian Gómez Arbelo

Vestimenta: Traje de Currutaca de La Laguna

Vestida por: Texenery Moreno Pérez

Representa a: Asociación de Vecinos Los Campitos

14. Elisa García Arteaga

Vestimenta: Mujer de Fuerteventura

Vestida por: Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S.L.

Representa a: Asoc. Cult. Músico Festiva Mamel’s

15. Marinet Guevarra Téllez

Vestimenta: Mujer de diario

Vestida por: Carlos Domínguez

Representa a: Asociación de Mayores y Agrupación Folklórica Santo Ángel

16. Silvia Rodríguez Afonso

Vestimenta: Mujer de Fuerteventura

Vestida por: Damián Rguez Noda

Representa a: Asoc. Cult. Murga Infantil Los Distraídos

17. Jésica María Vizcaíno González

Vestimenta: Mujer del Miradero

Vestida por: Carlos Domínguez

Representa a: Club Deportivo Ángel de La Guarda

18. Nayara Marichal Hernández

Vestimenta: Manto y sayo de Los Llanos de Aridane

Vestida por: Lourdes Plasencia González

Representa a: Asoc. Cultural Infantil El Cabito

19. Ainara González Mujica

Vestimenta: Mujer de La Palma en traje de domingo o fiesta

Vestida por: Texenery Moreno Pérez

Representa a: Asoc. Músico Cultural Chaxiraxi

20. Adriana Brito Martín

Vestimenta: Mujer de El Hierro en traje de diario

Vestida por: Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S.L.

Representa a: Asociación de Vecinos Plaza Alcalá Galiano

21. Danna Hernández Cruz

Vestimenta: Mujer de La Palma en traje de domingo o fiesta

Vestida por: Damián Rodríguez Noda

Representa a: Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga

22. Pilar Rodríguez de León

Vestimenta: Mujer de Canarias final del siglo XIX

Vestida por: Ani Rodríguez

Representa a: Asociación Murga Ni Pico Ni Corto

23. Elisa Martín Suárez

Vestimenta: Mujer de Gran Canaria en traje de diario

Vestida por: Alexis González

Representa a: Asociación Familiar de Vecinos Azorín

24. Elena María Canino Hernández

Vestimenta: Mujer de Lanzarote

Vestida por: Yurena Álvarez

Representa a: Asoc. Cultural Murga Los Avispados

25. Aitana García Núñez

Vestimenta: Traje de transición de Tenerife

Vestida por: Yurena Álvarez

Representa a: Asociación Cultural Redoblones

26. Paula Díaz Núñez

Vestimenta: Mujer de El Hierro

Vestida por: Damián Rguez Noda

Representa a: Asoc. Músico Cult. Bambas y Bambones

27. Noelia Izquierdo Ríos

Vestimenta: Mujer de Icod del Alto del siglo XIX

Vestida por: Texenery Moreno Pérez

Representa a: Asoc. Músico Cultural Murga Los Diablos Locos

28. Nerea Borges Morales

Vestimenta: Mujer del Miradero

Vestida por: Lourdes Plasencia González

Representa a: Asociación de Vecinos María Jiménez

29. Ariadna Aguiar Betancort

Vestimenta: Mujer del Hierro

Vestida por: Texenery Moreno Pérez

Representa a: Asoc. Músico Cultural Salsa Canaria

30. Tatiana Ramos Campos

Vestimenta: Mujer de Gran Canaria

Vestida por: Damián Rguez Noda

Representa a: Asociación Cultural Bohemios

31. Vania Herrera Vázquez

Vestimenta: Mujer de Tenerife en traje de transición

Vestida por: Damián Rguez Noda

Representa a: Asociación Músico Cultural Murga Infantil Los Sofocados

32. Lucía Hernández Aguiar

Vestimenta: Mujer de Tenerife en traje de domingo o fiesta

Vestida por: Texenery Moreno Pérez

Representa a: Asoc. Músico Cultural Nobleza Canaria

33. Susalen Rodríguez Reyes

Vestimenta: Mujer de Tenerife en traje de tapada o traje para ir a la iglesia

Vestida por: Damián Rguez Noda

Representa a: Asoc. Músico Cultural Caña Dulce

34. Cindia Ravelo Navarro

Vestimenta: Mujer de La Gomera en traje de diario

Vestida por: Texenery Moreno Pérez

Representa a: AA.VV. San Gerardo

35. Ainoa Perdomo Alonso

Vestimenta: Mujer de Tenerife en traje de diario

Vestida por: Alexis González

Representa a: Asociación Personajes del Carnaval Pedro Gómez Cuenca

