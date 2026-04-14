Conoce a las 35 jóvenes que aspiran a ser reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026 en abril
Damián Rguez Noda, Texenery Moreno Pérez y Alexis González son algunos de los vestidores que preparan los trajes de las aspirantes al título de las fiestas patronales de la capital
Treinta y cinco jóvenes, de las 47 inscritas, participarán en la gala de elección de la reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026 que se celebrará el viernes 24 de abril en la plaza de la Candelaria.
El acto contará con la dirección artística de Paula Álvarez y la preparación de las aspirantes a cargo del coreoógrafo Fran Romero, que celebra ya once años ininterrumpidos en esta tarea después de una primera etapa de la mano de Juan Carlos Armas y su regreso de la mano de Ángel Ramos.
El escenario ha sido diseñado por el ilustrador Nareme Melián y se inspira en elementos de la vestimenta tradicional canaria.
Esta es la relación de las participantes, según el orden que deparó el sorteo celebrado el lunes 13 de abril.
1. Grecia Guillén Rodríguez
Vestimenta: Mujer de Tenerife en traje de domingo, fiesta o traje para ir a la iglesia
Vestida por: Damián Rguez Noda
Representa a: Asociación Músico Cultural Masa Coral Tinerfeña
2. Jenifer Berriel Mederos
Vestimenta: Mujer de Tacoronte según Alfred Diston de 1824
Vestida por: Texenery Moreno Pérez
Representa a: Asoc. Músico Cult. Comparsa Los Cariocas
3. Sheila Afonso Pérez
Vestimenta: Aguadora de Tenerife
Vestida por: Alexis González
Representa a: Asoc. Murga Frikywikiys
4. Lucía Álvarez Hernández
Vestimenta: Mujer del Miradero según Alfred Diston de 1824
Vestida por: Texenery Moreno Pérez
Representa a: Asociación de Vecinos Ntra. Sra. del Carmen de Valleseco
5. Judith García Rodríguez
Vestimenta: Mujer de La Palma en traje de diario según Alfred Diston
Vestida por: Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S.L.
Representa a: Asociación Aula de Cultura del Carnaval
6. Ainhoa Martín Taima
Vestimenta: Mujer de Agüimes
Vestida por: Damián Rguez Noda
Representa a: Asociación Músico Cultural Murga Pita Pitos
7. Aranzazu González Aguilar
Vestimenta: Mujer de Gran Canaria
Vestida por: Alexis González
Representa a: Asociación Folclórica Los Aceviños
8. Aroa Raquel Moreno Benítez
Vestimenta: Traje mujer de Icod del Alto, según la familia Monteverde
Vestida por: Taller de Confección Tanco y Orígenes
Representa a: Asociación Folclórica Orígenes Isleños
9. Ithaisa Rodríguez de la Rosa
Vestimenta: Campesina de Tenerife, principios de siglo XIX
Vestida por: Damián Rguez Noda
Representa a: Asoc. Músico Cultural Murga Burlonas
10. Taina González Calvo
Vestimenta: Mujer de La Palma según Alfred Diston
Vestida por: Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S.L.
Representa a: AA.VV. La Era y El Trigo
11. Haridian Rodríguez Déniz
Vestimenta: Traje del Miradero 1829
Vestida por: Carolina Padrón Rodríguez
Representa a: Asociación Cult. Deportiva Guachipanducitos
12. María Dolores Tosco Rodríguez
Vestimenta: Transición Tenerife del siglo XIX
Vestida por: Sedomir Rodríguez de la Sierra
Representa a: AA. VV. Ciudad Satélite de Santa María del Mar
13. Haridian Gómez Arbelo
Vestimenta: Traje de Currutaca de La Laguna
Vestida por: Texenery Moreno Pérez
Representa a: Asociación de Vecinos Los Campitos
14. Elisa García Arteaga
Vestimenta: Mujer de Fuerteventura
Vestida por: Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S.L.
Representa a: Asoc. Cult. Músico Festiva Mamel’s
15. Marinet Guevarra Téllez
Vestimenta: Mujer de diario
Vestida por: Carlos Domínguez
Representa a: Asociación de Mayores y Agrupación Folklórica Santo Ángel
16. Silvia Rodríguez Afonso
Vestimenta: Mujer de Fuerteventura
Vestida por: Damián Rguez Noda
Representa a: Asoc. Cult. Murga Infantil Los Distraídos
17. Jésica María Vizcaíno González
Vestimenta: Mujer del Miradero
Vestida por: Carlos Domínguez
Representa a: Club Deportivo Ángel de La Guarda
18. Nayara Marichal Hernández
Vestimenta: Manto y sayo de Los Llanos de Aridane
Vestida por: Lourdes Plasencia González
Representa a: Asoc. Cultural Infantil El Cabito
19. Ainara González Mujica
Vestimenta: Mujer de La Palma en traje de domingo o fiesta
Vestida por: Texenery Moreno Pérez
Representa a: Asoc. Músico Cultural Chaxiraxi
20. Adriana Brito Martín
Vestimenta: Mujer de El Hierro en traje de diario
Vestida por: Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S.L.
Representa a: Asociación de Vecinos Plaza Alcalá Galiano
21. Danna Hernández Cruz
Vestimenta: Mujer de La Palma en traje de domingo o fiesta
Vestida por: Damián Rodríguez Noda
Representa a: Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga
22. Pilar Rodríguez de León
Vestimenta: Mujer de Canarias final del siglo XIX
Vestida por: Ani Rodríguez
Representa a: Asociación Murga Ni Pico Ni Corto
23. Elisa Martín Suárez
Vestimenta: Mujer de Gran Canaria en traje de diario
Vestida por: Alexis González
Representa a: Asociación Familiar de Vecinos Azorín
24. Elena María Canino Hernández
Vestimenta: Mujer de Lanzarote
Vestida por: Yurena Álvarez
Representa a: Asoc. Cultural Murga Los Avispados
25. Aitana García Núñez
Vestimenta: Traje de transición de Tenerife
Vestida por: Yurena Álvarez
Representa a: Asociación Cultural Redoblones
26. Paula Díaz Núñez
Vestimenta: Mujer de El Hierro
Vestida por: Damián Rguez Noda
Representa a: Asoc. Músico Cult. Bambas y Bambones
27. Noelia Izquierdo Ríos
Vestimenta: Mujer de Icod del Alto del siglo XIX
Vestida por: Texenery Moreno Pérez
Representa a: Asoc. Músico Cultural Murga Los Diablos Locos
28. Nerea Borges Morales
Vestimenta: Mujer del Miradero
Vestida por: Lourdes Plasencia González
Representa a: Asociación de Vecinos María Jiménez
29. Ariadna Aguiar Betancort
Vestimenta: Mujer del Hierro
Vestida por: Texenery Moreno Pérez
Representa a: Asoc. Músico Cultural Salsa Canaria
30. Tatiana Ramos Campos
Vestimenta: Mujer de Gran Canaria
Vestida por: Damián Rguez Noda
Representa a: Asociación Cultural Bohemios
31. Vania Herrera Vázquez
Vestimenta: Mujer de Tenerife en traje de transición
Vestida por: Damián Rguez Noda
Representa a: Asociación Músico Cultural Murga Infantil Los Sofocados
32. Lucía Hernández Aguiar
Vestimenta: Mujer de Tenerife en traje de domingo o fiesta
Vestida por: Texenery Moreno Pérez
Representa a: Asoc. Músico Cultural Nobleza Canaria
33. Susalen Rodríguez Reyes
Vestimenta: Mujer de Tenerife en traje de tapada o traje para ir a la iglesia
Vestida por: Damián Rguez Noda
Representa a: Asoc. Músico Cultural Caña Dulce
34. Cindia Ravelo Navarro
Vestimenta: Mujer de La Gomera en traje de diario
Vestida por: Texenery Moreno Pérez
Representa a: AA.VV. San Gerardo
35. Ainoa Perdomo Alonso
Vestimenta: Mujer de Tenerife en traje de diario
Vestida por: Alexis González
Representa a: Asociación Personajes del Carnaval Pedro Gómez Cuenca
