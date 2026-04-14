Canarias pide frenar el derribo del silo de Santa Cruz de Tenerife y alerta de una pérdida "irreversible" de patrimonio

El Gobierno de Canarias ha dado un paso al frente para intentar salvar de la demolición el antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife, situado junto a la autovía de San Andrés. El Ejecutivo autonómico ha pedido al Ministerio de Cultura que actúe de forma urgente para frenar el derribo del inmueble, al considerar que existe un riesgo "inminente e irreversible" sobre una pieza única del patrimonio industrial español.

A través de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, el Gobierno canario ha solicitado formalmente al Estado la adopción de medidas cautelares para paralizar la demolición prevista por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Según sostiene, la competencia para proteger este bien corresponde a la Administración General del Estado al estar ubicado en dominio público portuario estatal.

Para el Ejecutivo regional, no se trata de un edificio más. Defiende que el silo posee un alto valor histórico, arquitectónico y simbólico para Canarias y subraya que es el único silo portuario tipo P que se conserva en España, tras la desaparición del de Málaga.

El derribo del inmueble está sometido a licitación pública

La alarma del Gobierno llega en un momento decisivo. El derribo del inmueble ya está sometido a licitación pública por parte de la Autoridad Portuaria, con un presupuesto cercano a 1,5 millones de euros, y el procedimiento se encuentra en una fase avanzada. De hecho, ya se han presentado siete empresas y todo apunta a una adjudicación próxima si no se produce una intervención urgente.

En el escrito remitido a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Gobierno central, Canarias advierte de que la desaparición del silo supondría un daño "real, inmediato e irreversible" sobre un elemento clave del patrimonio industrial, además de vulnerar el deber de protección del patrimonio recogido en la Constitución.

Interior del antiguo silo de grano de Santa Cruz. / E.D.

Ante esta situación, el Gobierno autonómico reclama al Ministerio de Cultura tres pasos concretos: abrir un proceso de diálogo con Puertos del Estado, adoptar medidas cautelares que paralicen el derribo y valorar el inicio del expediente para declarar el inmueble Bien de Interés Cultural (BIC).

La defensa del silo no se limita al Ejecutivo regional. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recomendado su protección por su relevancia histórica y cultural, mientras que el Cabildo de Tenerife ha pedido un estudio técnico previo a cualquier intervención y ha mostrado su disposición a colaborar.

También el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro ha intensificado su ofensiva para evitar la demolición. La entidad asegura que existe un posible concesionario interesado en estudiar la reutilización del edificio, pero acusa a la Autoridad Portuaria de haber bloqueado esa vía al impedir una visita técnica al inmueble.

Planteamiento de una alternativa para conservar la infraestructura

Según explica el Colegio de Arquitectos, el posible interesado es el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife, que habría trasladado su disposición a analizar el silo y plantear una alternativa para conservar la infraestructura y su valor patrimonial. Sin embargo, siempre según la versión del COA, el Puerto rechazó autorizar la inspección técnica necesaria para evaluar el estado real del edificio.

Los arquitectos sostienen que esta negativa demuestra el "nulo interés" de la Autoridad Portuaria por explorar una solución alternativa al derribo. A su juicio, conservar el silo no solo evitaría la pérdida de una infraestructura única en España, sino también el gasto de más de un millón de euros de dinero público.

Como apoyo a esa tesis, los arquitectos Fernando Arocha y Raquel Guanche, expertos en conservación de patrimonio cultural edificado, han elaborado un informe técnico preliminar en el que concluyen que el inmueble reúne al menos las condiciones necesarias para una evaluación técnica directa antes de tomar una decisión irreversible. El estudio añade además que, a la vista de la documentación y del material fotográfico analizado, la instalación no se encuentra en estado ruinoso, en contra de uno de los argumentos esgrimidos por la Autoridad Portuaria.

El silo fue construido en los años 60

Ese informe ya ha sido remitido al Ministerio de Cultura y a Puertos del Estado. Según ha anunciado el propio Colegio de Arquitectos, el Ministerio ya ha solicitado un informe al Cabildo de Tenerife, un movimiento que podría abrir una nueva vía para intentar proteger el edificio.

El silo de Santa Cruz fue construido en los años 60, en plena posguerra, dentro de la Red Nacional de Silos y Graneros impulsada por el franquismo a través del Servicio Nacional del Trigo. Con unos 34 metros de altura, dejó de utilizarse hace más de 30 años, pero sigue siendo un elemento reconocible del paisaje marítimo de la capital tinerfeña y del imaginario colectivo de varias generaciones.

Frente a las peticiones de conservación, la Autoridad Portuaria ha defendido hasta ahora que el edificio es una construcción obsoleta y que no existe posibilidad de recuperar su uso original como instalación de almacenamiento de grano. Aun así, el conflicto se ha intensificado después de que el propio Puerto se mostrara meses atrás dispuesto a suspender la demolición si aparecía un concesionario interesado, una opción que el Colegio de Arquitectos considera ahora frustrada por la negativa a facilitar la visita técnica.