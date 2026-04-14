Así será la nueva plaza de Las Moraditas de Taco: 34 plazas de aparcamiento y nuevas pérgola, marquesina y zona infantil tras su reforma integral

Mejor que nunca. Así de categórica se muestra la presidenta de la Plataforma en Defensa de Las Moraditas de Taco, Sonia Rodríguez, a la hora de valorar la reunión celebrada días atrás con el concejal de Infraestructuras y Obras en la sede de la asociación vecinal y en la que «hasta nos dejaron los planos del anteproyecto para la rehabilitación de la plaza del barrio y aceptaron las modificaciones planteadas por los vecinos. En dos meses volverán con la propuesta final».

Una reforma integral con aparcamientos

La obra tendrá un presupuesto y, una vez se vacíe y quede en estructura la plaza, se habilitarán 34 plazas para vehículos y una cubierta que se generará como plaza y zona de esparcimiento para el barrio, con zona infantil y templete, en nueva ubicación, y hasta con cubierta de placas fotovoltaicas para ‘alimentar’ a los estacionamientos subterráneos.

La dirigente vecinal explica que el Ayuntamiento de Santa Cruz trabaja en la reestructuración de la plaza del barrio, que se vaciará y se salvará la estructura para, a partir de ahí, habilitar treinta y cuatro plazas de aparcamientos —compromiso histórico de cuando incluso se hicieron y nunca llegaron a ponerse en funcionamiento tres décadas después—. También se habilitará una plaza para personas de movilidad reducida y otras dos para motocicletas.

Atendiendo la solicitud de los vecinos, finalmente se habilitarán dos entradas a los aparcamientos que ocuparán los bajos de la plaza, una de ellas más próxima a la entrada de la iglesia y otra donde se localizan en la actualidad las escaleras de acceso a la plaza.

Cambios en la plaza: más espacio vecinal

A partir de ahí, una plaza a la carta de los residentes: se suprimirá el templete y en su lugar se habilitará la zona infantil, que cambiará de ubicación respecto al emplazamiento actual y que incrementará su espacio con módulos de calistenia, atendiendo otra de las reivindicaciones vecinales.

Aunque inicialmente en el anteproyecto se presentaba un escenario en el centro de la plaza, los residentes mostraron su rechazo a que se ocupe con esa construcción el espacio y también se acordó buscar una alternativa con nuevas pérgolas que generen sombra en sustitución del arbolado. «No podemos esperar veinte años a que crezcan para tener sombra», explicaba una de las vecinas.

Precisamente donde se localiza en la actualidad la zona infantil se habilitará una nueva pérgola que, como curiosidad que encantó a los asistentes a la reunión, tendrá una cubierta de placas fotovoltaicas que permitirá utilizar la energía que suministre en el consumo de luz de los aparcamientos. «Nos parece genial que un proyecto de estas características, desde un compromiso con la sostenibilidad, se desarrolle en el barrio», precisó con orgullo Sonia Rodríguez.

Con la vista puesta en el plazo de dos meses que pidió el concejal de Infraestructuras y Obras para presentar el anteproyecto reformado, los vecinos esperan que los gestores cumplan su compromiso con el barrio de Las Moraditas, en el distrito Ofra-Costa Sur, si bien resta aún dotarla de presupuesto.

En cuanto a plazos y fiel a la cautela que pide Javier Rivero, la Corporación tiene previsto incluir la obra en el presupuesto de 2027, lo que, unido a los diez meses que se calcula que duren las obras... Las Moraditas podría estar inaugurando su plaza en 2028.

Una plaza a la carta vecinal

El concejal de Infraestructuras y Obras, Javier Rivero, explicó por su parte que el pasado día 8 se presentó a los vecinos el primer borrador de la actuación, en el marco de un proceso participativo que permitirá ajustar el diseño definitivo a las necesidades reales de este barrio de Ofra-Costa Sur.

Rivero subrayó que esta primera propuesta supone un cambio de enfoque respecto a la idea inicial. «La decisión de redactar este proyecto ya sobrepasa simplemente el interés del aparcamiento; existe un objetivo municipal claro de mejorar la plaza y generar un espacio público de calidad», indicó. El proyecto evoluciona hacia una actuación integral que pretende resolver problemas estructurales y, al mismo tiempo, transformar el único espacio público del barrio en un punto de encuentro vecinal.

La intervención responde a una reivindicación vecinal que se remonta a más de tres décadas. Ya en 2023, el Ayuntamiento planteó la posibilidad de ejecutar un aparcamiento en régimen de alquiler, aunque con plazos largos y condicionado a la complejidad técnica del espacio. El planteamiento cambió tras los estudios encargados por el área de Infraestructuras.

En septiembre de 2025, la Junta de Gobierno dio un paso decisivo al aprobar la licitación de la redacción del proyecto por 107.000 euros. Aquel acuerdo confirmó el giro hacia una actuación mucho más ambiciosa, que pasaba de una intervención centrada en el estacionamiento —valorada inicialmente en unos 400.000 euros— a una reforma integral que supera los dos millones de inversión.

Las catas realizadas en la plaza evidenciaron la existencia de filtraciones de agua y deficiencias en la impermeabilización, lo que obliga a una intervención profunda. El proyecto contempla levantar completamente la superficie, rehacer los muros perimetrales y ejecutar una nueva impermeabilización que evite los problemas que actualmente afectan tanto al espacio público como a las viviendas colindantes. Respecto a los aparcamientos, uno de los motivos que justificó el nacimiento de la plataforma en defensa del barrio, los vecinos piden ahora ir paso a paso. Cuando llegue ese río ya se cruzará, admiten; de momento el objetivo es la reestructuración de la plaza, el gran, y único, punto de encuentro de Las Moraditas.