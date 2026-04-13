Santa Cruz de Tenerife recupera el pabellón Ana Bautista tras su modernización
Finalizan las obras de mejora y modernización del pabellón Ana Bautista, situado en Santa Cruz de Tenerife, tras una inversión de medio millón de euros
El pabellón Ana Bautista, situado en la capital chicharrera, vuelve a abrir sus puertas. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha finalizado las obras de mejora y modernización de este centro deportivo, que han supuesto una inversión de medio millón de euros.
El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que esta actuación ha incluido «mejoras clave» como la renovación integral del sistema de iluminación, la sustitución del pavimento deportivo y la instalación de un nuevo sistema de agua caliente sanitaria mediante autotermia. «Estas actuaciones permitirán ofrecer unas condiciones óptimas tanto para el entrenamiento como para la competición», añade.
La edil de Deportes, Alicia Cebrián, del PP, detalla que este pabellón acoge la actividad de diversos clubes de gimnasia rítmica del municipio, entre ellos Odisea, Evangym y Batistana, que «desarrollan en estas instalaciones tanto sus entrenamientos como competiciones». Recuerda que también se llevan a cabo actividades del programa municipal Santa Cruz Entrena, como gimnasia artística y el programa de madurez activa, dirigido a la promoción de la actividad física en población adulta.
El pabellón Ana Bautista, ubicado en el Distrito Centro, fue construido en 1993 e inaugurado en 1996. Diseñado por los arquitectos Fernando Menis, Felipe Artengo Rufino y José María Rodríguez Pastrana, es conocido por su estructura de acero, hormigón y madera con una cubierta curva, apunta la edil del distrito, Purificación Dávila (CC).
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