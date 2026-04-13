Musicanarias, el rincón que conquistó a Brian May y Miguel Ríos

Importar pianos británicos fue el inicio de una de las tiendas de música más conocidas de todo el Archipiélago. Musicanarias fue fundada en los años 60, aunque antes de su apertura oficial el padre de la dueña, con la idea de empezar su propio negocio, ya vendía pianos importados de Inglaterra de manera independiente.

Tiempo después, el negocio creció y se instaló en un pequeño local en la calle San Juan Bautista, aunque no tardaron en mudarse a uno más grande en Rambla Pulido, donde empezaron a vender instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Durante la “Expo del 92” abrieron hasta cinco locales en toda Canarias, una nave industrial en Los Majuelos, una tienda en Gran Canaria y otra en la isla de La Palma.

El comercio empezó a popularizarse atrayendo a figuras de gran reconocimiento. Uno de ellos fue el guitarrista de la banda de rock Queen, Brian May, que dejó una guitarra eléctrica firmada como recuerdo. El cantante Miguel Ríos fue otro de los que visitó sus establecimientos, esta vez el de Rambla Pulido.

Durante la crisis económica de los 90, el comercio se vio severamente afectado, obligando a su hermano, el encargado de la tienda en aquel momento, a cerrar tres de los locales que tenían abiertos para sobrevivir. Actualmente, cuentan con los dos negocios iniciales: el de la calle San Juan, con instrumentos más modernos, y el de Rambla Pulido, con los clásicos.

A partir de 2019, Carmen tomó el relevo generacional de la tienda hasta la actualmente que, con la ayuda de su hijo, han sabido mantener su esencia adaptándose a los constantes cambios del sector.