Las dos esculturas icónicas de Jaume Plensa en Santa Cruz y una exposición que puedes visitar con fecha de caducidad

Santa Cruz de Tenerife se posiciona como uno de los grandes focos culturales del archipiélago gracias a la presencia del reconocido escultor Jaume Plensa, cuyas obras ya forman parte del paisaje urbano y cuyo universo artístico puede explorarse ahora también en una exposición temporal.

La ciudad no solo cuenta con dos de sus esculturas más representativas en espacios públicos, sino que además acoge la muestra “Sombras y poemas”, una oportunidad para adentrarse en el lado más íntimo del artista hasta el 13 de junio de 2026 en el Espacio Cultural CajaCanarias.

Dos esculturas icónicas en Santa Cruz

El arte de Plensa se vive a pie de calle en la capital tinerfeña. Una de sus piezas más reconocidas es “Islas”, ubicada en el Parque García Sanabria, donde una constelación de letras y nombres se entrelaza con la vegetación, generando una experiencia sensorial que cambia con la luz y el movimiento del entorno.

A pocos kilómetros, en el exterior del Auditorio de Tenerife, se alza “Carla”, una imponente cabeza de hierro fundido que se ha convertido en uno de los símbolos contemporáneos de la ciudad. Su presencia invita a la contemplación y al silencio, dos elementos clave en la obra del artista catalán.

Ambas esculturas no solo embellecen el entorno urbano, sino que también refuerzan la identidad cultural de Santa Cruz, integrando el arte contemporáneo en la vida cotidiana de residentes y visitantes.

Exposición “Sombras y poemas”: arte gratuito hasta junio

Más allá del espacio público, la exposición “Sombras y poemas” ofrece una mirada profunda al proceso creativo de Plensa. La muestra reúne esculturas, dibujos y grabados que exploran conceptos como la identidad, el lenguaje, el cuerpo y el silencio.

Se trata de una propuesta más introspectiva que sus obras al aire libre, donde el visitante es invitado a detenerse, observar y conectar con su propio mundo interior. Las piezas dialogan entre sí en un recorrido que combina lo visual con lo emocional.

La exposición puede visitarse hasta el 13 de junio de 2026, en horario de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados de 10:00 a 14:00 horas. Los domingos y festivos permanece cerrada.

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Con entrada gratuita, esta propuesta cultural se convierte en una oportunidad accesible para descubrir a uno de los artistas contemporáneos más influyentes a nivel internacional sin salir de Tenerife, consolidando a Santa Cruz como un destino donde el arte y la ciudad conviven de forma natural.