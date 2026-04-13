Las dos esculturas icónicas de Jaume Plensa en Santa Cruz y una exposición que puedes visitar con fecha de caducidad
La capital tinerfeña reúne obras permanentes y la muestra “Sombras y poemas” en CajaCanarias, consolidándose como referente cultural este año
Santa Cruz de Tenerife se posiciona como uno de los grandes focos culturales del archipiélago gracias a la presencia del reconocido escultor Jaume Plensa, cuyas obras ya forman parte del paisaje urbano y cuyo universo artístico puede explorarse ahora también en una exposición temporal.
La ciudad no solo cuenta con dos de sus esculturas más representativas en espacios públicos, sino que además acoge la muestra “Sombras y poemas”, una oportunidad para adentrarse en el lado más íntimo del artista hasta el 13 de junio de 2026 en el Espacio Cultural CajaCanarias.
Dos esculturas icónicas en Santa Cruz
El arte de Plensa se vive a pie de calle en la capital tinerfeña. Una de sus piezas más reconocidas es “Islas”, ubicada en el Parque García Sanabria, donde una constelación de letras y nombres se entrelaza con la vegetación, generando una experiencia sensorial que cambia con la luz y el movimiento del entorno.
A pocos kilómetros, en el exterior del Auditorio de Tenerife, se alza “Carla”, una imponente cabeza de hierro fundido que se ha convertido en uno de los símbolos contemporáneos de la ciudad. Su presencia invita a la contemplación y al silencio, dos elementos clave en la obra del artista catalán.
Ambas esculturas no solo embellecen el entorno urbano, sino que también refuerzan la identidad cultural de Santa Cruz, integrando el arte contemporáneo en la vida cotidiana de residentes y visitantes.
Exposición “Sombras y poemas”: arte gratuito hasta junio
Más allá del espacio público, la exposición “Sombras y poemas” ofrece una mirada profunda al proceso creativo de Plensa. La muestra reúne esculturas, dibujos y grabados que exploran conceptos como la identidad, el lenguaje, el cuerpo y el silencio.
Se trata de una propuesta más introspectiva que sus obras al aire libre, donde el visitante es invitado a detenerse, observar y conectar con su propio mundo interior. Las piezas dialogan entre sí en un recorrido que combina lo visual con lo emocional.
La exposición puede visitarse hasta el 13 de junio de 2026, en horario de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados de 10:00 a 14:00 horas. Los domingos y festivos permanece cerrada.
Con entrada gratuita, esta propuesta cultural se convierte en una oportunidad accesible para descubrir a uno de los artistas contemporáneos más influyentes a nivel internacional sin salir de Tenerife, consolidando a Santa Cruz como un destino donde el arte y la ciudad conviven de forma natural.
- El Premio Nobel de Física de 2016 se maravilla con las aplicaciones prácticas de su teoría: 'El control de la materia nos permite fabricar objetos microscópicos
- La Laguna pone en valor su tradición artesanal con los Días Europeos de la Artesanía en la Plaza Hermano Ramón
- La Aemet avisa de lluvias en Tenerife este domingo: cielos nubosos, viento fuerte y descenso térmico
- El Supremo absuelve a una juez de Arona acusada de detener sin orden a una mujer
- Chasco en el minuto 100 para el Tenerife en el Romano
- Punta Brava marca el rumbo del programa ‘Tenerife y el Mar'
- El Cabildo de Tenerife quiere 'bañar' de oro a Vázquez-Figueroa, el 'Julio Verne del barrio de Salamanca
- La Zona de Bajas Emisiones llega a Santa Cruz de Tenerife: todo lo que necesita saber