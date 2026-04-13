La hija del padre de las murgas de Canarias o una madre y su retoño aspiran a reinas de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz

«Tenéis muchos sueños, buscáis la fama. Pero la fama cuesta». La frase corresponde a la profesora de Danza de la serie televisiva ‘Fama’, popular en la década de los años ochenta, y pareció cobrar vida en el sorteo del orden de desfile en las galas de las Fiestas de Mayo, cuando una de las responsables de la organización recordó a las jóvenes el privilegio que supone estar entre las treinta y cinco admitidas para protagonizar la elección, que estará bajo la dirección de Paula Álvarez.

La sala auxiliar del recinto ferial de la capital tinerfeña acogió el acto previo al inicio de las fiestas patronales, que registra un boom en las inscripciones. En la modalidad adulta, 47 inscripciones, doce más del tope; en la segunda gala de la romera mayor, 26, y solo se permiten veinte, mientras que en la categoría infantil, que tendrá lugar el domingo, hay admitidas veinte de las 23 niñas inscritas; no hubo que aplicar el cupo entre los niños.

Alta participación y expectativas

«Todos tenemos estudio o trabajo, novios, compromisos...», se les advirtió, como quien deja la puerta abierta a reconsiderar en la penúltima oportunidad que... «la fama tiene un precio». Y remató el coreógrafo y encargado de la puesta en escena del espectáculo, Fran Romero, quien prometió trabajo y sacrificio.

Luego intervino Javier Caraballero: «Soy el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz», vino a decir, por si alguna no lo había identificado después de tres años en el cargo, y frente a un auditorio —en el caso de las aspirantes adultas— que en su mayoría procede de grupos del Carnaval. Y es que, como ya lo recuerda el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, la fiesta de la máscara es el mayor movimiento de participación ciudadana que se registra a nivel nacional. Y en Santa Cruz están presentes tanto como en las fiestas patronales, en los juegos municipales o incluso en las cofradías de Semana Santa.

El peso del Carnaval en las fiestas

Parafraseando el refranero popular que dice que algo tiene el agua cuando la bendicen, el responsable de la organización quitó mella a las palabras de los miembros de su equipo y justificó el grado de exigencia para reconocer que «tampoco son tan ogros ni la experiencia es tan negativa cuando algunas deciden repetir», y no perdió la oportunidad para agradecer en el sorteo de aspirantes la presencia de la reina saliente de las Fiestas de Mayo, Idaira Afonso Nazco, la tercera generación de una familia implicada en las tradiciones y costumbres de Santa Cruz. «Es la primera vez que una reina está en este acto», agradeció.

Rostros conocidos

El sorteo de aspirantes se dividió por modalidad infantil, luego se dio paso a las mayores antes de cerrar con la categoría adulta.

Entre los inscritos, algunos detalles, como el caso de Julia Rodríguez Berriel. Ella lucirá una fantasía de Texenery Moreno en representación de la comparsa Los Cariocas y desfilará el domingo en el puesto número 17. El viernes hará lo propio su madre, Jenifer Berriel Mederos, que también vestirá un traje de Texenery Moreno, representando a la comparsa que preside José Manuel González Pérez, de Valleseco; en su caso, será la segunda de las 35 que participarán.

Historias familiares sobre el escenario

En la segunda edición de la elección de la romera mayor de las Fiestas de Mayo, el éxito está garantizado y ya se palpaba desde la primera gala que tuvo lugar el año pasado. Basta ver el número de inscritas. Además, se ha convertido en el mejor homenaje para agradecer, ganen o no, la entrega de todas las candidatas que participan, entre las que se encuentra Elena González, la hija del recordado padre de las murgas de Canarias, Enrique González, que saldrá a escenario con el número diez.

No es el único rostro de la familia del Carnaval. ADN de don Carnal: María Isabel Fernández Portas, más conocida en el mundo de la fiesta de la máscara como Peque Guiance, cofundadora del grupo coreográfico Los Bohemios y madre del recordado Chema Guiance, presidente que fuera de la murga Trabachones. O Alicia Mercedes Castro, incondicional en el equipo del estilista Juan Castañeda, que también estará en la gala de las decanas de las Fiestas de Mayo.

Tradición y legado carnavalero

Entre los asistentes, la eterna mano inocente de la murga infantil Guachipanduzy en los sorteos del Carnaval, Javier Rodríguez, que en esta oportunidad fue a apadrinar el estreno de su hija, Haridian Ainhoa Rodríguez Déniz, en la modalidad adulta, después de concurrir en dos o tres oportunidades de niña. Comenzó con 4 años en el colectivo que fundara Juanjo Coello, militó en Triquikonas, Funkyguachi, Guachinquietas... y este año, con 32 abriles, participa como aspirante a reina, cómo no, en representación de Guachi.

La primera en desfilar la gala adulta, del viernes 24 de abril, será Grecia Guillén Rodríguez, de la Masa Coral Tinerfeña, y la cierra, en el puesto 35, Ainoa Perdomo Alonso, de la asociación de Personajes del Carnaval Pedro Gómez Cuenca ‘Charlot de Tenerife’.

Orden de desfile

En la elección de la romera infantil, el sábado 25 de abril, la primera será Zoe Gea Suárez, de la murga Redoblones, y en el puesto veinte, Gía Mora Dorta, de la asociación de vecinos Nuestra Señora del Carmen, de Valleseco. El primer niño en desfilar para optar al título de romero infantil será Alejandro Suárez Sánchez, en representación de Luis Báez, y cerrará, con el número 10, Eydem Giovanni González Quintero.

Abre la elección de la romera mayor, del domingo 26 de abril, María Teodora García Suárez, de Educarnaval, y cierra, en el puesto veinte, María Ángeles Santos Ramos, de la asociación folclórica Orígenes Isleños. Comienza ahora la cuenta atrás hasta que las Fiestas de Mayo tengan reina, romero y romera infantil y hasta romera mayor; antes, el pregón, el martes 21 en el García Sanabria.