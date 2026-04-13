Canarias pide al Estado paralizar el derribo del antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha dado un golpe sobre la mesa ante la inminente demolición, por parte del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, del antiguo silo de grano situado junto a la autovía de San Andrés, en la capital chicharrera. El Ejecutivo canario, a través de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, solicita al Estado frenar este derribo, alertando del riesgo "inminente e irreversible" sobre el único silo portuario tipo P que queda en España.

En concreto, el Gobierno de Canarias ha pedido formalmente al Ministerio de Cultura del Ejecutivo central la adopción de medidas cautelares y "urgentes" para evitar la desaparición de este inmueble, "ya que la competencia para su protección corresponde a la Administración General del Estado, al tratarse de un bien ubicado en dominio público portuario estatal". Para la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural de Canarias, se trata de un bien de alto valor histórico, arquitectónico y simbólico para el archipiélago.

En un escrito dirigido a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Gobierno de España, el Ejecutivo autonómico advierte de la existencia de un riesgo inminente de destrucción de este inmueble, actualmente sometido a un procedimiento de licitación pública para su demolición por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, con un presupuesto cercano a 1,5 millones de euros.

Según se recoge en la comunicación oficial, el proceso se encuentra en una fase avanzada, lo que hace prever una adjudicación próxima y el inicio de las obras de demolición si no se adoptan medidas urgentes. Esta situación, subraya el Gobierno de Canarias, podría provocar un daño "real, inmediato e irreversible" sobre un elemento clave del patrimonio industrial, en vulneración del deber de protección recogido en la Constitución Española.

Bien de Interés Cultural

El Gobierno de Canarias solicita al Ministerio de Cultura que actúe con urgencia mediante la apertura de un proceso de diálogo con Puertos del Estado, la adopción de medidas cautelares que paralicen la demolición y la valoración de iniciar el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

El Gobierno de Canarias insiste en que la intervención estatal resulta imprescindible para evitar la pérdida irreversible de un elemento único del patrimonio industrial y cultural del Archipiélago. Asimismo, pone de relieve que distintas administraciones públicas canarias han mostrado su apoyo a la conservación del inmueble. "El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recomendado su protección por su gran relevancia histórica y cultural, mientras que el Cabildo de Tenerife ha solicitado la realización de un estudio técnico previo a cualquier intervención, ofreciendo su colaboración", señala el Ejecutivo.

También, agregan fuentes del Gobierno canario, el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA) ha impulsado propuestas técnicas viables para la rehabilitación y reutilización del silo, compatibles con los usos portuarios y alineadas con los principios del Plan Nacional de Patrimonio Industrial.

"El silo constituye una pieza excepcional dentro del patrimonio industrial español, al formar parte de la Red Nacional de Silos y Graneros desarrollada en la posguerra. Destaca, además, por ser el único silo portuario tipo P que se conserva en España, lo que le otorga un carácter singular en el contexto nacional. A ello se suman sus valores arquitectónicos y tecnológicos, así como su relevancia como hito paisajístico en el frente marítimo de Santa Cruz de Tenerife", asevera el Ejecutivo canario.