Al clausurar el antiguo vertedero de residuos orgánicos de Santa Cruz, en 1983, los gases procedentes de la fermentación de la superficie montañosa producían desagradables olores que el viento transportar hasta la ciudad. Por ello, en este lugar comenzó a gestarse, en 1996, un proyecto botánico del ingeniero agrónomo Manuel Caballero, consistente en cubrir la superficie con tierra fértil, instalar un sistema de extracción de gases, abrir caminos y paseos y plantar especies de palmeras de todo el mundo. Las obras, con fondos europeos, fueron dirigidas por los ingenieros José Luís Olcina y Juan Alfredo Amigó.

El encargado de formar la colección botánica del Palmetum fue Carlo Morici, quién establecería contactos con otros jardines botánicos del mundo. Aunque algunas palmeras fueron importadas, la mayoría fueron introducidas como semillas que germinarían en el invernadero. Del trazado de los jardines, ríos, lagos y cascadas se encargaría el licenciado en Bellas Artes Carlos Simón. Para albergar a las especies más delicadas se construyó el octógono y, para las exposiciones botánicas y etnográficas, el museo de las palmeras.

Al paralizarse el proyecto en 2000, algunas plantas fueron trasladadas a los invernaderos municipales, desapareciendo las más sensibles. Siete años más tarde, el proyecto volvería a reactivarse. Logró ser el primer parque público de España completamente sostenible. Se diseñaron dos nuevas secciones de palmeras –dedicadas a Nueva Guinea, Borneo y Filipinas– y se añadieron especies como los baobabs, las palmeras barrigonas, las araucarias y los mangles. En 2010 comienza a construirse el edificio de la entrada, con una torre con escalera de caracol y ascensor. Se pavimentan los caminos, plazas y miradores con espectaculares vistas a la ciudad, Anaga y al océano Atlántico.

El 28 de enero 2014, después de 18 años de trabajos, el Palmetum es inaugurado por los príncipes de España, Felipe y Letizia. La superficie está dividida en 14 secciones biogeográficas (Antillas, Suramérica, Nueva Caledonia, Hawái, Australia, Indochina, Islas Mascareñas, África, Madagascar, América Central, Nueva Guinea, Borneo y Filipinas, y Bosque Termófilo de Canarias) todas ellas cruzadas por cascadas, arroyos y lagos, decorados con rocas naturales.

Esta colección de palmeras, que conforma la más completa del mundo, procedentes de los jardines botánicos de La Habana, Cienfuegos y Las Tunas, en Cuba; Montgomery Center de Miami; y Nacional de Santo Domingo; está formada por 2.400 ejemplares, de las que 470 están consideradas como valiosas o famosas, y 72 están incluidas en la lista roja de especies en peligro de extinción. Cinco sólo existen aquí y en su lugar de origen, mientras que otras dos sólo se encuentran en Santa Cruz.

También hay 1.600 especies botánicas distintas a las palmeras, como son: baobabs, araucarias, cacao, mango, árbol del pan y el famoso mangles del lago principal, sostenido a sus típicas raíces en forma de zancos y sus frutos flotantes en forma de torpedo. Recientemente se ha inaugurado una nueva plantación denominada Papúa Nueva Guinea, que cuenta con árboles del pan, cocoteros enanos y otras 58 especies de plantas. La flora canaria ocupa 11.500 metros cuadrados.

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Con el tiempo, el Parque ha sido colonizado por más de 40 tipos de avifauna autóctona (mirlos, cernícalos, búhos, tabobos o abubillas), así como aves migratorias como garzas blancas y garzas imperiales, que nos visitan en los meses de invierno. Recientemente, en su laguna se ha inaugurado una caseta para el avistamiento de aves. Además, en los distintos lagos se hacen notar las ranas ibéricas y sapos y a veces aparecen las bellas mariposas americanas, denominadas monarcas.