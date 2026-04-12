El Catálogo de Bienes de Santa Cruz de Tenerife insta al Puerto a proteger el antiguo silo de grano que quiere demoler

El antiguo silo de grano situado junto a la autovía de San Andrés que Puertos de Tenerife quiere derribar es uno de los bienes portuarios que, según el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el citado organismo estatal debe proteger. En el nuevo Catálogo de Bienes Patrimoniales Culturales de la capital, aprobado de manera inicial recientemente, el Consistorio recomienda a la Autoridad Portuaria la protección de este imponente inmueble de 34 metros de altura, por su «gran relevancia histórica y cultural», un edificio que el Colegio Oficial de Arquitectos (COA) ha intentado salvar sin éxito. Y es que se trata del único silo portuario que queda en España, tras la desaparición del construido en Málaga.

El Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz recoge un total de 787 bienes arquitectónicos de titularidad pública o privada situados en la ciudad cuya protección queda garantizada, como el Cine Víctor, la Casa Cuna o viviendas particulares. Asimismo, se protegen elementos urbanos; esculturas; elementos del patrimonio arqueológico, etnográfico y paleontológico; y arboledas, entre otros aspectos.

Interior del silo de Santa Cruz. / El Día

En relación al ámbito del Puerto chicharrero, el documento municipal aclara que la catalogación del patrimonio corresponde a la Administración del Estado, aunque sí se pueden establecer «recomendaciones que serán valoradas por la Autoridad Portuaria cuando se revise el Plan Especial del Puerto o en un instrumento que formule este organismo relativo a la protección de bienes en el ámbito de su zona de servicio».

El Ayuntamiento recomienda la protección del silo por su «gran relevancia histórica y cultural»

En este sentido, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, recomienda a la Autoridad Portuaria la protección de una serie de elementos, entre los que se encuentra el silo, «teniendo en cuenta la «gran relevancia histórica y cultural de estos bienes para la ciudad». Asimismo, insta al Puerto a proteger, entre otros elementos, el Castillo de San Juan Bautista, la Casa del Práctico, el almacén Ventoso, las naves carboneras de Valleseco, el colegio Miguel Pintor y la Farola.

Informe del Cabildo

Pero, además del Ayuntamiento chicharrero, el Cabildo de Tenerife, a través de su área de Patrimonio, también solicita a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife la elaboración de un estudio técnico sobre los valores patrimoniales del antiguo silo antes de proceder a su demolición, para lo que la Corporación insular le ha ofrecido toda su colaboración. La «necesidad» de llevar a cabo dicho estudio ha sido comunicada al Ministerio de Cultura del Gobierno central que, a raíz de los intentos y esfuerzos realizados por el Colegio de Arquitectos para salvar el inmueble, ha solicitado un informe a Patrimonio del Cabildo de la Isla.

Éste asegura que, «desde el primer momento», se ha instado a Puertos de Tenerife a elaborar dicho análisis de los valores patrimoniales del silo portuario, «de acuerdo con el artículo 37 de la ley de Patrimonio Histórico Español». La competencia para esa valoración corresponde a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, según lo aclara la Corporación insular. «El Cabildo ha mostrado una actitud colaborativa con la Autoridad Portuaria y de total disposición para valorar la situación en la que se encuentra el inmueble», señalan fuentes del área insular de Patrimonio.

Interior del antiguo silo de grano de Santa Cruz. / El Día

Por otra parte, añaden dichas fuentes, se han atendido las solicitudes de información formuladas por el Colegio Oficial de Arquitectos y se ha respondido a una solicitud remitida desde el Ministerio de Cultura, «dado que se tiene constancia de que se ha abierto un procedimiento para recabar información sobre las características del edificio». En ese expediente, el Cabildo ha reiterado que considera necesario que se haga el estudio técnico de valores patrimoniales.

La Corporación insular ofrece su colaboración a la Autoridad Portuaria para valorar la situación del inmueble

«A día de hoy, se desconoce el resultado de esas actuaciones y las conclusiones a las que se hubiera podido llegar. Si bien las competencias sobre este edifico le corresponden a la administración del Estado, desde el Cabildo de Tenerife se ha mostrado la disposición de colaborar en todo aquello que se considere oportuno», apunta la Corporación insular.

Licitación

En octubre de 2025, y tal y como lo adelantó este periódico, la Autoridad Portuaria sacó a licitación, por un presupuesto de 1,5 millones de euros, la demolición del antiguo silo de grano situado junto a la autovía de San Andrés. Se trata de una instalación construida en los años 60 para el almacenamiento de cereales, ante la escasez, dentro de la política implementada por el régimen franquista a través del Servicio Nacional de Trigo. El edificio dejó de utilizarse hace más de 30 años. Para la ejecución del derribo, han presentado propuestas un total de siete empresas, las cuales se están valorando en la actualidad para proceder a la adjudicación de las obras.

Cuando se convocó la licitación, el Puerto explicó que se había tomado la decisión de demoler el inmueble porque se trata de una construcción obsoleta, «para la que no existe posibilidad alguna de recuperar el uso de almacenamiento de grano, que es para lo que fue diseñada y construida». Indicó que se realizaron diversas consultas a empresas del sector para mantener este silo, pero «ninguna de ellas mostró interés por recuperar su operatividad».

Asimismo, añadió que, dada la configuración del inmueble, tampoco es posible reestructurar su interior para poder utilizarlo para otro tipo de usos. Además, el organismo estatal apuntó que la estructura del edificio se encuentra «extremadamente deteriorada», tras tanto tiempo abandonada.

El Puerto indica que el edificio no se puede visitar por riesgo de desprendimientos en la fachada

Reunión con el Colegio de Arquitectos

En noviembre, la Autoridad Portuaria se reunió con el Colegio de Arquitectos después de que éste solicitara la suspensión del derribo, tachándolo de «atentado contra el patrimonio». El COA reclamó la protección y reutilización del silo por tratarse, según indicó, de una pieza singular de la arquitectura industrial moderna y de un «hito del paisaje marítimo de la ciudad». En este encuentro, el Puerto se comprometió a paralizar la demolición si el COA encontraba un concesionario para el silo, dándole un plazo de seis meses.

Interior del antiguo silo de grano de Santa Cruz. / El Día.

Riesgo de desprendimientos

El pasado lunes, cuando prácticamente ha expirado dicho plazo, el COA acusó al Puerto de bloquear e impedir la reutilización del silo. Según explicó el Colegio de Arquitectos, el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, Manuel Martínez, ha planteado la posibilidad de convertir el edificio en una incubadora tecnológica, pero, «el organismo estatal ha impedido el acceso al silo para comprobar su estado». Desde la Autoridad Portuaria se indica que el edificio no se puede visitar por riesgo de desprendimientos en la fachada.