Santa Cruz de Tenerife aplica mano dura contra el vertido incontrolado de enseres

El municipio de Santa Cruz de Tenerife adopta nuevas medidas frente al vertido incontrolado de muebles y electrodomésticos en la vía pública: instala cámaras en los camiones, reforzará las inspecciones y la vigilancia policial, y mejorará el servicio telefónico de recogida de enseres para facilitar la imposición de multas. Así lo anuncia el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, respondiendo de esta manera a las nuevas denuncias formuladas por el colectivo ciudadano Iniciativas.10, que exige al Ayuntamiento, a través de las redes sociales, una solución urgente a estas problemáticas.

Y es que, y según lo admite el Consistorio, el servicio municipal de limpieza, del que se encarga la empresa Valoriza, realiza unas 200 actuaciones diarias relacionadas con la recogida de muebles y electrodomésticos, entre otros residuos voluminosos, en la vía pública, de las que sólo el 25% están programadas porque los vecinos han utilizado el teléfono gratuito para la recogida de enseres.

Precisamente, con respecto a este servicio gratuito, el también primer teniente de alcalde detalla que, a partir de ahora, los vecinos que lo utilicen, a través del teléfono 922 224 849, recibirán un «comprobante o referencia», vía whatsapp o mensaje, con el que tendrán que demostrar que la llamada se ha producido. De esta forma, explica Tarife, la Policía Local y los inspectores podrán multar a todos aquellos ciudadanos que depositen enseres en la calle sin llamar previamente para que el servicio de limpieza los recoja.

Enseres en la vía pública, en Santa Cruz de Tenerife. / El Día

«Lo que está ocurriendo ahora es que los agentes no pueden interponer sanciones porque todos los vecinos a los que se les pilla dejando muebles o electrodomésticos en la calle, entre otros residuos, aseguran haber llamado previamente al servicio gratuito de enseres y aseguran haber concertado ya una cita para la recogida. Pues ahora tendrán que demostrarlo y si no lo hacen, tendrán que pagar una multa», señala el edil.

Sanciones

La Ordenanza Municipal de Limpieza y Residuos de Santa Cruz de Tenerife prohíbe depositar los residuos sólidos urbanos en las calles y aceras, fuera de los contenedores o de los sistemas y horarios establecidos por el Ayuntamiento. La normativa incluye sanciones que oscilan entre los 2.000 y los 100.000 euros por dejar enseres en la vía pública. Incluso, en el caso de que se trate de residuos peligrosos, estas cuantías pueden llegar hasta los 600.000 euros.

El Consistorio instala cámaras en los camiones de basura e intensifica las inspecciones y la vigilancia policial

Más vigilancia

Una vez implantado ese nuevo sistema de comprobación de la llamada, mediante el que el ciudadano recibirá un mensaje, el Ayuntamiento intensificará las inspecciones y la vigilancia policial, según lo comenta el concejal de Servicios Públicos. «Pondremos en marcha una campaña muy potente, porque nuestro objetivo es acabar con esta práctica, que no solo ensucia la ciudad sino que también provoca muchas molestias sobre todo a las personas con la movilidad reducida», agrega el edil.

Cámaras

Estas medidas se sumarán a la instalación de cámaras en los camiones que recogen la basura de los contenedores, que ya se ha llevado a cabo, según lo indica Tarife. «Esto permite, mientras se realiza el servicio de limpieza de los contenedores, sacar fotografías de las zonas en las que se han depositado enseres, para al día siguiente, poder proceder a su recogida, ya que esas imágenes se envían directamente a la central de Valoriza».

El colectivo ciudadano Iniciativas.10 denuncia que lo que ocurre en la capital es una «verdadera vergüenza»

¿Cómo funciona el servicio?

Para depositar los enseres, los vecinos o empresas deberán contactar previamente con la empresa gestora del servicio, es decir, con Valoriza, a través del número de teléfono 922 22 48 49 ó rellenando un formulario por internet, en el enlace https://santacruzlimpia.es/recogida-de-enseres/. El servicio le dirá al ciudadano dónde y cuándo depositar los enseres para que se produzca la recogida. Y a partir de ahora, insiste Carlos Tarife, los usurarios recibirán un «comprobante» de esta llamada, que tendrán que mostrar a la Policía Local en el caso de que los agentes se lo soliciten.

Denuncia

El colectivo Iniciativas. 10 denuncia que lo que está ocurriendo en Santa Cruz es una «verdadera vergüenza». «No entendemos como la gente sigue tirando muebles y electrodomésticos en la calle existiendo un servicio gratuito. Y es inaudito que el Ayuntamiento no haga nada al respecto. ¿A qué están esperando para multar este comportamiento incívico?».