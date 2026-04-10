Vuelve la fiesta de Bienvenida al Verano de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife volverá a celebrar ese año su particular fiesta de Bienvenida al Verano. Lo hace, según lo explica la Sociedad de Desarrollo, por el éxito obtenido con su primera edición, la de 2025. El evento, para el que es requisito indispensable acudir vestido de blanco y que este año será 20.000 euros más caro, llegando hasta los 80.000 euros, se llevará a cabo el viernes 19 de junio, en la explanada del Puerto chicharrero.

Esta fiesta, inspirada en el evento internacional Diner en Blanc, que se lleva a cabo en numerosos lugares del mundo, como París, Puerto Rico o Washington, contará con dos espacios principales, como en la edición pasada. El primero estará formado por un escenario principal, que acogerá diferentes actuaciones, y por el área de público, con un aforo de unas 5.000 personas. El acceso será gratuito. Y el segundo será una zona de cena, con un aforo de 500 comensales, en la que se colocarán mesas y sillas para que los asistentes degusten la comida que ellos mismos lleven. La previsión es que los asistentes abonen dos euros para poder reservar mesa.

El evento comenzará a las 20:00 y finalizará sobre las 2:00 horas. La Sociedad de Desarrollo resalta que se trata de una fiesta que combina una cena al aire libre con programación musical en directo, «en un entorno cuidado y una estética definida, fomentando la convivencia, la dinamización económica y la proyección exterior de Santa Cruz de Tenerife».

«A la vista de los resultados conseguidos en la primera edición de la fiesta, se considera oportuno consolidar esta iniciativa como una cita anual dentro del calendario de actividades de la capital chicharrera, manteniendo su esencia y reforzando aquellos aspectos que contribuyen a mejorar la experiencia de los asistentes, tales como la calidad del espacio, la ambientación y la organización del evento», apunta la Sociedad de Desarrollo.