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El Puerto de Santa Cruz de Tenerife prueba la combustión de hidrógeno para el suministro eléctrico a barcos

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife alquila con fondos europeos un grupo de combustión de hidrógeno para suministrar luz a tres buques durante tres meses, convirtiéndose en un "laboratorio" de energía verde digitalizada

Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Puerto de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

El Puerto chicharrero probará la combustión de hidrógeno para el suministro eléctrico a buques. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha adjudicado a la empresa Imesapi el alquiler, por un plazo de tres meses y un presupuesto de 138.441 euros, de un grupo de combustión de hidrógeno para proporcionar luz a tres barcos remolcadores, convirtiendo la instalación chicharrera en un "laboratorio" de energía verde digitalizada.

Con este proyecto, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife pretende demostrar la viabilidad técnica del uso del hidrógeno para suministrar electricidad a los barcos. Asimismo, el Puerto chicharrero recopilará datos comparativos sobre consumo de hidrógeno y generación de energía, evaluará la integración con sistemas eléctricos portuarios existentes, y generará conocimiento transferible a otros puertos del Espacio Atlántico.

Esta iniciativa se lleva a cabo en el marco del proyecto Eneports Descarbonización y Digitalización de Puertos del Espacio Atlántico, financiado en el marco de la convocatoria Interreg Espacio Atlántico 2021-2027. Según explica la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, los puertos en el Área Atlántica se están transformando en "laboratorios", preparándose para suministrar electricidad limpia a los barcos y a sus concesionarios, y para facilitar la prueba y conexión de prototipos de energía renovable. "Esta demostración contribuirá a analizar la implementación ordenada de los nuevos ecosistemas energéticos portuarios y a favorecer la descarbonización de los puertos", agrega el organismo estatal.

Sobre la zona portuaria en la que se prestará este servicio, el Puerto chicharrero señala que aún se está analizando la ubicación más idónea. En concreto, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha alquilado para la instalación capitalina un generador de combustión de hidrógeno, con una potencia máxima de 150 kW, para suministrar 250 kg de hidrógeno al mes. Según destaca Puertos de Tenerife, el proyecto Eneports también incluye, además del análisis de la implementación ordenada de los nuevos ecosistemas energéticos portuarios, el desarrollo de plataformas digitales de monitoreo y control.

El organismo estatal resalta que los trabajos que requiere la ejecución de esta iniciativa demandan profesionales altamente especializados en tecnologías en el manejo de hidrógeno y sistemas de combustión, y en sistemas de almacenamiento y seguridad del hidrógeno, entre otros aspectos.

La empresa adjudicataria deber proporcionar, además del generador de combustión de hidrógeno, el remolque de tubo de hidrógeno y un contenedor de gas de hidrógeno "multi-elemento". Asimismo, tendrá que facilitar formación en seguridad específica para tecnologías de hidrógeno, así como proporcionar protocolos de emergencia y procedimientos de seguridad, pues el hidrógeno está clasificado como sustancia peligrosa (gas inflamable).

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El contrato tendrá una duración total de cuatro meses. Durante el primer mes, la adjudicataria deberá realizar un estudio preliminar de viabilidad y preparar la demostración. Durante los tres meses siguientes, se ejecutará la demostración, se llevará a cabo el desmantelamiento de toda la infraestructura necesaria, se analizarán los resultados y se elaborará un informe final.

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