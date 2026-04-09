Santa Cruz de Tenerife, desesperada: pide ayuda para que "la gente no se juegue la vida por un selfi" en el hotel de Añaza

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, desesperado, admite que ya no sabe qué más hacer para evitar que «la gente se juegue la vida por un selfi» en el hotel abandonado situado en el litoral del Distrito Suroeste, conocido como el edificio de la muerte o mamotreto de Añaza. Así lo señaló ayer la concejala de Urbanismo, Zaida González, del PP, durante una Comisión de Control, a raíz de la comparecencia solicitada por el grupo municipal socialista para que el Consistorio informara sobre las medidas de seguridad implementadas en el inmueble. Por ello, González pidió la ayuda de los ediles de la oposición, para que alerten, a través de sus redes sociales, de la peligrosidad de esta construcción inacabada. Asimismo, solicitó la colaboración de los medios de comunicación para que difundan dicho mensaje.

La edil responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo explicó que han sido numerosas las ocasiones en las que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha instalado vallas y colocado carteles advirtiendo del peligro en el hotel de Añaza, «elementos que han sido vandalizados una y otra vez». Añadió que, a raíz del fallecimiento de una menor de 13 años el pasado mes de diciembre, el Consistorio reforzó el vallado y la señalización.

Nuevas medidas de seguridad

Además, continuó, se sacó a licitación, por un importe de 113.000 euros, la ejecución de nuevas medidas de seguridad «urgentes» para impedir el acceso al edificio, hasta que se pueda acometer el derribo del mismo. Sin embargo, recordó, este concurso público quedó desierto, al no presentarse ninguna empresa, y ahora, agregó, el Ayuntamiento está intentando adjudicar las obras para las citadas medidas de seguridad por el procedimiento negociado.

Estas actuaciones consisten, fundamentalmente, en la eliminación de los accesos al sendero que bordea el vallado y a la planta 6 del inmueble desde el terreno; en la demolición de las escaleras en las plantas 0, 1, 2, 3 y 4; en la reparación del vallado; y en el enrejado de huecos accesibles en fachadas. «En la actualidad, se está trabajando para que estas obras se pueden ejecutar lo antes posible, con una inversión que nunca recuperemos, porque no hemos podido localizar a los propietarios del inmueble», apuntó. De todas formas, agregó la concejala, aunque se lleven a cabo estas medidas, «el cierre total de la zona es imposible y quien quiera entrar, lo hará».

«Por ello, pedimos ayuda, porque ya no sabemos qué más hacer y porque ya no sabemos cómo trasladar a la gente que no pongan en riesgo sus vidas, porque acceder a este edificio es un auténtico peligro. Solicitamos la colaboración de la oposición para que difundan en sus redes este mensaje, así como a los medios de comunicación. No vale la pena jugarse la vida por un selfi, por una fotografía», aseveró Zaida González. Ésta también hace un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos.

Cámaras

Por su parte, la edil socialista Matilde Zambudio denunció que «no se esté haciendo mucho para garantizar la seguridad» en el hotel de Añaza, «a pesar de los numerosos accidentes que se han producido». Propuso la instalación de cámaras de vigilancia. Criticó que el expediente de derribo se lleve tramitando más de ocho años. Al respecto, la edil de Urbanismo alegó que se trata de un procedimiento muy complicado, pero «seguimos avanzando».