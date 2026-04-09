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Rescatan el rótulo de una de las perfumerías más antiguas de Santa Cruz de Tenerife, Palarea

La Asociación Cultural Insula Signa suma a su colección el cartel de la Perfumería Palarea, negocio fundado en 1944 en la Rambla y trasladado en 1968 a Suárez Guerra

Antigua Perfumeria Palarea, ya con el rótulo retirado.

Antigua Perfumeria Palarea, ya con el rótulo retirado. / Andrés Gutiérrez

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

La asociación cultural Insula Signa ha logrado salvar el rótulo de la Perfumería Palarea, uno de los comercios más antiguos de Santa Cruz, fundado en 1944 en la Rambla Pulido por Alejandro Palarea Ladeveze y trasladado a la calle Suárez Guerra en 1968.

La citada entidad resalta que este establecimiento formó parte durante décadas del tejido comercial tradicional de la ciudad, especializado en perfumería y productos de tocador, y vinculado a la vida cotidiana de varias generaciones. «La perfumería evolucionó con el tiempo incorporando productos profesionales de peluquería y estética, reflejando los cambios en el comercio urbano a lo largo del siglo XX».

Su rótulo, señala Insula Signa, constituye hoy el principal vestigio material de este negocio histórico de la capital tinerfeña. El conjunto destaca por sus letras corpóreas de gran formato y por conservar, en su franja inferior, un sistema de rotulación en neón, una técnica luminosa muy extendida durante el siglo XX y prácticamente desaparecida en la actualidad, lo que refuerza su valor patrimonial desde el punto de vista técnico, informa el colectivo cultural.

La Perfumería Palarea cuando aún estaba abierta.

La Perfumería Palarea cuando aún estaba abierta. / El Día

Insula Signa quiere expresar su "especial agradecimiento" a María Luisa Palarea Morales por su "generosa donación", que "ha permitido conservar este valioso testimonio" del patrimonio gráfico de la ciudad. "El rescate de este rótulo no solo preserva un elemento gráfico, sino también técnicas y formas de comunicación comercial hoy en desuso".

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Con esta incorporación, Insula Signa continúa su labor de rescate y puesta en valor del patrimonio gráfico de Canarias, un legado cultural frágil que, en muchos casos, desaparece sin dejar rastro, apunta el colectivo.

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