Santa Cruz de Tenerife y Palma, hermanadas por sus vínculos históricos, sociales y culturales

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado el hermanamiento entre la ciudad y Santa Cruz de Tenerife, una iniciativa que tiene como objetivo reforzar los vínculos institucionales y promover la cooperación entre ambas ciudades insulares.

El acuerdo permitirá reforzar la colaboración, impulsar el intercambio de experiencias y el desarrollo de iniciativas conjuntas en ámbitos como la cultura, el deporte, el turismo, el medio ambiente y el desarrollo económico y sostenible, ha explicado el consistorio palmesano en un comunicado.

Acciones conjuntas

Con el hermanamiento, ambas ciudades se comprometen a promover acciones coordinadas en sectores como la hostelería y el transporte marítimo y aéreo.

En el ámbito cultural y artístico, se prevé la organización de exposiciones, festivales gastronómicos, espectáculos de danza y eventos musicales que contribuyan a difundir el patrimonio cultural de cada comunidad.

Vínculos entre ambas ciudades

El hermanamiento se sustenta en los vínculos históricos, sociales y culturales entre ambas ciudades, con presencia de numerosas familias de origen balear en Santa Cruz de Tenerife.

Destaca además la figura histórica compartida de Valeriano Weyler y Nicolau, nacido en Palma e Hijo Ilustre de la ciudad y quien también fue capitán general de Canarias e impulsor de la construcción de la Capitanía General con sede en Santa Cruz de Tenerife.

En el ámbito cultural, uno de los ejemplos más significativos de la relación es la creación, en el siglo XX, del Colegio Tinerfeño-Balear, reflejo del intercambio entre ambas comunidades.

En el plano económico, Palma y Santa Cruz de Tenerife comparten importantes sinergias, especialmente en sectores como el turismo y la hostelería.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó previamente este hermanamiento mediante acuerdo plenario el 24 de julio de 2025. Ahora, con la aprobación por parte del Ayuntamiento de Palma, se formaliza este compromiso común de ambas ciudades de reforzar sus lazos y avanzar en una colaboración institucional continuada.