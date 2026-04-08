La propuesta que el Puerto de Santa Cruz de Tenerife "rechazó" para salvar el silo de grano: convertirlo en una incubadora tecnológica

Convertir el antiguo silo de grano de la capital chicharrera, situado junto a la autovía de San Andrés, en una incubadora tecnológica y también darle un uso industrial. Ésta fue la propuesta que el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Tenerife, Manuel Fernando Martínez, planteó, según cuenta, a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para salvar el imponente edificio del derribo anunciado por el citado organismo estatal. Sin embargo, explica Martínez, el Puerto, propietario del silo, descartó esta idea alegando que es "inviable" porque el inmueble se encuentra en un estado ruinoso.

Martínez aclara que su intención fue sólo colaborar con el Colegio Oficial de Arquitectos (COA), que pretende que el silo se mantenga en pie, y con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que no ha encontrado otra alternativa para la edificación que la del derribo, en la búsqueda de una solución para evitar dicho final, después de que en el pasado mes de noviembre, durante una reunión, el Puerto se comprometiera con el COA a suspender el procedimiento de demolición si éste localizaba, en el plazo de seis meses, a un concesionario que se encargara del inmueble.

Detalla que se reunió con el COA, al que comunicó la posibilidad de invertir en el silo y al que planteó la necesidad de que se realizara un visita técnica para comprobar el estado del edificio, y después habló con la Autoridad Portuaria, la cual forma parte de la Zona Franca de Tenerife, "como también el Estado, el Gobierno canario, el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz", para trasladarle esta idea. Añade que entonces desde el Puerto se le indicó que dicha propuesta no era viable y que "los técnicos desaconsejaban la visita del silo por su estado de ruina".

"En ese momento, yo desistí y todo quedó ahí, porque, evidentemente, lo que yo planteaba era una simple propuesta: invertir en el silo para que este acogiera en sus plantas más bajas una industria ligera, como por ejemplo un laboratorio de productos químicos o una fábrica de microchips, y en su parte superior, una incubadora tecnológica, dedicada a la investigación y el emprendimiento, como se ha hecho en otras partes del país. Para que ésta se pudiera convertir en oficial debía ser autorizada por el pleno de Zona Franca y después por el Puerto, lógicamente", manifiesta el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Tenerife. Por lo tanto, agrega, sin el visto bueno de los órganos de gobierno y sin el apoyo del Puerto, esta idea no llegaría a ninguna parte.

Antecedentes

En octubre del año pasado, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife sacó a licitación, por un importe de 1,5 millones de euros, la demolición del antiguo silo de grano situado junto a la autovía de San Andrés, una instalación construida en los años 60 para el almacenamiento de cereales, ante la escasez, dentro de la política implementada por el régimen franquista a través del Servicio Nacional de Trigo. El edificio dejó de utilizarse hace más de 30 años.

El Puerto explicó que se había tomado la decisión de derribar el inmueble, de 34 metros de altura, porque se trata de una construcción obsoleta, "para la que no existe posibilidad alguna de recuperar el uso de almacenamiento de grano, que es para lo que fue diseñada y construida". El organismo estatal indicó que se realizaron diversas consultas a empresas del sector para mantener este silo, pero "ninguna de ellas mostró interés por recuperar su operatividad".

Asimismo, añadió entonces que, dada la configuración del inmueble, tampoco es posible reestructurar su interior para poder utilizarlo para otro tipo de requerimientos o usos. Además, la Autoridad Portuaria apuntó que la estructura del edificio se encuentra "extremadamente deteriorada", tras tanto tiempo abandonada.

En noviembre, la Autoridad Portuaria se reunió con el Colegio Oficial de Arquitectos después de que éste solicitara la suspensión del procedimiento de derribo del silo, tachándolo de "atentado contra el patrimonio", al tratarse del "único portuario que queda en pie en todo el país". El COA reclamó su protección y su reutilización por tratarse, según indicó, de una pieza singular de la arquitectura industrial moderna y de un "hito del paisaje portuario marítimo de la ciudad". En este encuentro, el Puerto se comprometió a paralizar la demolición si el COA encontraba un concesionario para el silo, dándole un plazo de seis meses.

Este lunes, 6 de abril, cuando prácticamente ha expirado dicho plazo, el Colegio Oficial de Arquitectos acusa al Puerto de bloquear e impedir la reutilización de este imponente edificio, a pesar de que, en noviembre del año pasado, se llegó a un acuerdo para intentar buscar una solución. Según explica el Colegio de Arquitectos, el organismo estatal ha impedido el acceso al silo, para comprobar su estado, al único concesionario que han encontrado, en concreto, al delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca.

"La Autoridad Portuaria ha rechazado la visita técnica solicitada para evaluar el estado actual del inmueble. La dilatación de los plazos y los argumentos del Puerto ponen de manifiesto el nulo interés por alcanzar un acuerdo que permita la conservación del silo y que evite el despilfarro de más de un millón de euros de las arcas públicas". Desde la institución colegial "no se comprende" la negativa, por parte del Puerto chicharrero, a estudiar la viabilidad de la alternativa presentada, lo que "supondría la conservación de una infraestructura única en España, cuyo valor patrimonial y cultural está más que contrastado".

Por lo tanto, la licitación para derribar el antiguo silo de grano sigue adelante. Siete empresas han presentado propuestas, que la Autoridad Portuaria está valorando.