El ‘parking’ de la plaza de España de Santa Cruz de Tenerife será público a partir de julio y bajará las tarifas

La gestión del parking de la plaza de España, uno de los más utilizados por los ciudadanos en la capital chicharrera, pasará a manos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Viviendas Municipales, a partir del 1 de julio. Así lo anuncia la edil de Viviendas, la nacionalista Belén Mesa, quien asegura que el Consistorio bajará las tarifas que actualmente se aplican en dicho estacionamiento y realizará obras de mejora.

Mesa explica que el Consistorio chicharrero aprovechará la finalización del plazo de la concesión administrativa que en su momento se otorgó a la empresa que gestiona dicho parking para asumir su explotación. Además, asegura que la intención de Viviendas Municipales es «hacer lo mismo» con todos los estacionamientos municipales de cuya gestión se encarga una empresa privada a cambio del abono de un canon anual al Ayuntamiento. «Se realizará el mismo procedimiento que con el de la plaza de España a medida que vayan expirando los plazos de los contratos», comenta la edil.

¿Cuántos parking municipales con concesión administrativa a una empresa privada tiene Santa Cruz?

En la actualidad, Santa Cruz de Tenerife cuenta con siete parking municipales, situados en los distritos Centro-Ifara y Salud-La Salle, para cuya explotación, en su momento, el Ayuntamiento otorgó concesiones a entidades privadas. La mayoría fueron otorgadas en los años 90, con un plazo para la gestión de estos estacionamientos de entre 35 y 50 años. En concreto, los parking están ubicados en la plaza de España (1990), puente Serrador-Mercado (1997), Tomé Cano (1993), zona del Estadio (1991), plaza Weyler (1998), Ramón y Cajal (1998), y El Pilar (1999). En la mayoría de los casos, las concesiones finalizarán en los próximos años, entre 2025 y 2030.

«Nuestra intención es abaratar las tarifas todo lo que sea posible, por lo que se notará que la gestión directa de los parking pasará a manos públicas. Asimismo, invertiremos en la mejora de los aparcamientos», asevera la concejala de Viviendas Municipales.

El primero que recuperará el Consistorio, a través de Viviendas Municipales, será el ubicado en la plaza de España, cuya concesión municipal, otorgada en el año 1990, finalizó en enero de 2025, y para el que se acordó una prórroga con la empresa que actualmente lo gestiona. Entre las mejoras que se realizarán en este estacionamiento se encuentran la instalación de un ascensor para mejorar la accesibilidad y corregir las anomalías detectadas en el techo del parking.

Modelo de gestión de Las Palmas de Gran Canaria

Por otra parte, y con respecto a las plazas de aparcamiento en Santa Cruz de Tenerife, vecinos del centro de la ciudad, a través de la Asociación El Perenquén, instan al Ayuntamiento a copiar el modelo de gestión de Las Palmas de Gran Canaria. «El panorama es muy diferente en ambas ciudades. Mientras que en Las Palmas se ha optado por una gestión mixta con un fuerte componente público que le permite ajustar tarifas, Santa Cruz de Tenerife se enfrenta a un modelo predominantemente privatizado, que ha derivado en un notable malestar social por los altos precios y la falta de control municipal», denuncia este colectivo.

Precios

Éste informa de que en Las Palmas de Gran Canaria, el precio medio por una hora en los parking públicos se sitúa entre 1 y 2,05 euros. Por las tardes se ofrecen tarifas «bajas», que pueden llegar a los 0,50 euros por hora. «Estacionar por un día completo (24 horas) es muy económico, con tarifas que van desde los 3 hasta los 3,40 euros», indica la asociación de la zona centro.

Con respecto a Santa Cruz, dicha entidad ciudadana señala que la «realidad es muy distinta, con tarifas notablemente más altas». El Perenquén apunta que la media se establece en 1,75 euros la hora. «El coste por un día entero en algunos casos puede llegar a triplicar al de Las Palmas, como ocurre con el parking de Weyler, donde se piden 10,97 euros. Además, no se ofertan bonos mensuales asequibles, llegando a pagar más de 440 euros al mes por bonos semanales», agrega.