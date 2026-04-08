El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no se rinde: recurrirá la sentencia que anula el nombramiento de Lazcano como directivo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en concreto, el actual grupo de Gobierno, formado por CC y PP, se resiste a rendirse, por lo que recurrirá la sentencia judicial que ha anulado el nombramiento como directivo de Juan Ramón Lazcano, exedil de Ciudadanos y figura clave en la moción de censura contra la socialista Patricia Hernández, con la que el nacionalista José Manuel Bermúdez recuperó la Alcaldía en 2020.

Según informa el Consistorio chicharrero, los Servicios Jurídicos Municipales establecen que existen argumentos suficientes para defender la "correcta" designación del actual director general de Transformación Urbana Santa Cruz Verde 2030, un puesto que fue creado en 2024 para impulsar la futura ciudad en los terrenos que hoy ocupa la Refinería.

Por lo tanto, el Ayuntamiento de Santa Cruz recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la sentencia dictada por el Tribunal de Instancia nº2 de la sección de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz en la que se anula el nombramiento de Juan Ramón Lazcano como director general de Transformación Urbana Santa Cruz Verde 2030. El Consistorio defiende el proceso de selección seguido en aquel entonces para otorgar el puesto al exedil de Cs.

"La sentencia, de la que el Ayuntamiento de Santa Cruz aún no tiene comunicación oficial, a pesar de que ya se ha hecho pública, será recurrida ante el TSJC dentro del plazo previsto por la ley", apuntan fuentes municipales. Éstas añaden que el Consistorio capitalino reafirma su postura defendiendo la “capacidad y solvencia técnica” del directivo para liderar el ambicioso plan de regeneración urbana de los terrenos de la antigua refinería.

"Mientras el proceso judicial continúa, el Ayuntamiento de la capital chicharrera mantiene su confianza en el equipo directivo actual para seguir coordinando las mesas de trabajo con Moeve (antes Cepsa), Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife para el desarrollo del proyecto Santa Cruz Verde 2030", señala la Corporación local en un comunicado.

La Justicia le ha dado un 'tirón de orejas' al Consistorio chicharrero al anular el nombramiento como directivo de Juan Ramón Lazcano, exedil de Ciudadanos y figura clave en la moción de censura contra la socialista Patricia Hernández. Además, la sentencia acuerda la designación del recurrente, el arquitecto Joaquín Mañoso, en el citado puesto.

Juan Ramón Lazcano, que fue concejal de Urbanismo con la socialista Patricia Hernández como alcaldesa y compañero de Matilde Zambudio en el Grupo Mixto, entonces también edil de Cs y ahora en el PSOE, presentó su dimisión en abril de 2020, lo que permitió que CC y PP firmaran un pacto y presentaran una moción de censura contra Hernández. El entonces concejal de Cs explicó que había tomado la decisión de abandonar el Consistorio por la «situación de continua conflictividad que he vivido desde la campaña electoral» y porque "no he sabido ni he podido entender que, en ocasiones, en la política se tomen decisiones en las que prevalecen los intereses políticos a los intereses de los ciudadanos".

Lazcano fue seleccionado entre nueve candidatos para ocupar el cargo de director general de Transformación Urbana Santa Cruz Verde 2030, creado en 2024, una decisión que fue criticada por el PSOE. Uno de los candidatos, el arquitecto Joaquín Mañoso, llevó este nombramiento ante los tribunales, interponiendo un recurso. Solicitaba su anulación y que se le designara el puesto. Y la Justicia le ha dado la razón. En el recurso, Mañoso alegó que en el nombramiento de Lazcano no se fundamentaron "más que con expresiones vagas" las razones de su selección.

Según la resolución judicial, fue la edad del aspirante lo que desalentó su designación, partiendo de la base que ambos candidatos reunían los requisitos de titulación y experiencia exigidos para el puesto. Para el juez, dicha motivación resulta totalmente insuficiente.