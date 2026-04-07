Santa Cruz de Tenerife abre el plazo de inscripción de los viajes 'casi' gratuitos para mayores de 60 años

Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha la primera edición del programa Trulenque, que ofrece viajes 'casi' gratuitos a la isla de La Gomera para los mayores de 60 años. El Ayuntamiento chicharrero ha abierto el plazo de inscripciones, que se mantendrá operativo hasta el próximo 16 de abril. Éstas podrán realizarse a través de la web municipal, en el enlace https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/tramite/t720. La selección definitiva se publicará antes del 29 de abril.

Pueden solicitar plaza las personas mayores de 60 años residentes en Santa Cruz de Tenerife, con un grado de dependencia máximo de Grado 1 y que sean usuarias de los programas de envejecimiento activo del Ayuntamiento. Las plazas se "repartirán equitativamente" entre los distintos distritos del municipio, dando prioridad a quienes no hayan podido participar en otros programas de desplazamiento financiados por otras administraciones, como el programa de Turismo Social 2025-2026.

En concreto, el programa contempla la realización de dos viajes de dos días y una noche, organizados en grupos reducidos. El primero tendrá lugar los días 20 y 21 de mayo, con un total de 34 participantes, mientras que el segundo se celebrará el 3 y 4 de junio, con 36 personas. En total, se estima la participación de 70 vecinos en esta primera edición de la campaña.

Los viajes serán gratuitos para las personas beneficiarias en lo que respecta a desplazamientos terrestres, alojamiento en habitación doble, manutención completa (desayuno, almuerzo y cena) y visitas guiadas con guía acreditado. "El único coste a cargo de los participantes será el desplazamiento en barco o avión, que la agencia organizadora gestionará directamente y al precio más económico disponible", aclara el Ayuntamiento.

En el caso de los acompañantes o tutores que sea necesario incorporar, su desplazamiento correrá a cargo de la empresa adjudicataria del contrato. "Los grupos contarán en todo momento con un guía acompañante con experiencia en el trabajo con personas mayores, encargado de coordinar el itinerario, las visitas culturales y los horarios de cada actividad", apunta el Consistorio.

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, explica que esta primera edición se trata de una experiencia piloto que busca acercar el ocio activo y saludable a los vecinos mayores de 60 años, "favoreciendo la convivencia, la participación social y el bienestar emocional de quienes participen".

"Este programa es una muestra más del compromiso de este Ayuntamiento con las personas mayores de nuestra ciudad. Queremos que sigan siendo protagonistas de su propia vida, que disfruten, que viajen y que se sientan acompañados, porque Santa Cruz cuida a sus mayores", apunta el regidor.

Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, la nacionalista Charín González, subraya el enfoque integral del proyecto, manifestando que el programa SC Trulenque no es solo un viaje, sino que "es una oportunidad para combatir la soledad, fortalecer vínculos y mejorar el bienestar de nuestros mayores". "Estamos muy ilusionados con esta primera edición y confiamos en que sea el inicio de una iniciativa que se consolide año a año".